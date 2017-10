Viele Tore, große Zuschauerresonanz, super Stimmung in den Stadien: Die ersten beiden Spieltage der Oberliga Süd lassen auf eine tolle Saison hoffen. Allerdings deutet vieles auf ein enormes Gefälle innerhalb der Liga hin.

Ausverkauft in Rosenheim

Am Freitag Derby in Selb

Fünf Teams sind mit jeweils sechs Zählern optimal aus den Startlöchern gekommen, ebenfalls fünf sind ohne Sieg, vier davon sogar ohne Punkt. Der ERC Sonthofen (3 Punkte) und die Blue Devils Weiden (2) bilden das Mittelfeld. Zu den zwölf Partien kamen über 21 000 Zuschauer (Schnitt 1762), die 89 Tore (Schnitt 7,41) zu sehen bekamen.Dass Tradition bei den Fans einen hohen Stellenwert hat, beweist das Duell der ehemaligen Deutschen Meister Starbulls Rosenheim (3 Titel) und EV Landshut (2). DEL2-Absteiger Rosenheim konnte sich über ein ausverkauftes Stadion (4753 Zuschauer) und drei Punkte freuen. Der neue Landshuter Trainer Axel Kammerer, der im Vorjahr den EC Bad Tölz zum Aufstieg geführt hatte, sprach von einem "Eishockey-Fest" und erklärte nach der 1:3-Niederlage: "Das war eine wunderbare Geschichte, die da heute abgelaufen ist - leider für uns mit dem falschen Ergebnis." Da der EVL auch das zweite Top-Spiel zu Hause gegen den EV Regensburg mit 1:3 verloren hat, gehören die Niederbayern neben dem EHC Waldkraiburg sowie den Bayernliga-Aufsteigern ECDC Memmingen und TEV Miesbach zum punktlosen Quartett.Ganz oben steht der EC Peiting, der wie Rosenheim, Deggendorf, Regensburg und die Selber Wölfe sechs Punkte auf dem Konto hat. Nach den Spieltagen drei und vier werden aber nicht mehr alle Teams aus diesem Quintett eine weiße Weste haben, denn am Freitag trifft Regensburg in der Donau-Arena auf Rosenheim und am Sonntag empfangen die Starbulls den EC Peiting.Die Blue Devils haben zwei Tage nach der 2:7-Heimniederlage gegen Deggendorf den Kopf aus der Schlinge gezogen und den kompletten Fehlstart gerade noch verhindert. In Lindau lag die Truppe von Trainer Milan Mazanec zweieinhalb Minuten vor dem Ende 4:6 zurück, glich dann noch aus und gewann schließlich im Penaltyschießen. Am Freitag steht nun für die Weidener das erste Derby in dieser Saison bei den Selber Wölfen auf dem Programm. Selb war in den letzten Jahren kein gutes Pflaster für die Blue Devils, in der vergangenen Saison zum Beispiel gingen die Oberpfälzer bei allen fünf Gastspielen in Oberfranken leer aus. Das zweite Heimspiel bestreiten die Weidener am Sonntag gegen Aufsteiger ECDC Memmingen.In den Statistiken sind nach zwei Spieltagen zwei Devils-Angreifer ganz vorne vertreten. Der tschechische Routinier Josef Straka führt zusammen mit dem Peitinger Milan Kostourek (beide 7 Punkte) die Scorerliste an. Bei den Torschützen hat Martin Heinisch ebenso wie Kostourek, Kyle Gibbons (Deggendorf) und Petr Haluza (Memmingen) drei Treffer auf dem Konto.

Oberliga Süd

Das war eine wunderbare Geschichte, die da heute abgelaufen ist - leider für uns mit dem falschen Ergebnis. Der Landshuter Trainer Axel Kammerer nach dem 1:3 bei den Starbulls Rosenheim

3. SpieltagPeiting - Landshut Fr. 19.30Selb - Weiden Fr. 20.00Deggendorf - Lindau Fr. 20.00Memmingen - Sonthofen Fr. 20.00Regensburg - Rosenheim Fr. 20.00Miesbach - Waldkraiburg Fr. 20.004. SpieltagRosenheim - Peiting So. 17.00Waldkraiburg - Regensburg So. 17.15Lindau - Selb So. 18.00Sonthofen - Deggendorf So. 18.00Landshut - Miesbach So. 18.00Weiden - Memmingen So. 18.301. EC Peiting 2 12:3 62. Starbulls Rosenheim 2 9:1 63. Deggendorfer SC 2 13:6 64. Eisbären Regensburg 2 10:5 65. Selber Wölfe 2 8:3 66. ERC Sonthofen 2 7:4 37. Blue Devils Weiden 2 9:13 28. EV Lindau 2 7:12 19. EV Landshut 2 2:6 010. ECDC Memmingen 2 5:11 011. TEV Miesbach 2 6:13 012. EHC Waldkraiburg 2 1:12 0