In der Oberliga Süd spielt die Musik momentan in Niederbayern. Deggendorf ist Spitzenreiter, Landshut das erfolgreichste Team der letzten Wochen. Die beiden Vertreter aus der Oberpfalz - Regensburg und die Blue Devils - laufen dagegen der Musik hinterher.

Fast 3000 Zuschauer - Deggendorf meldete erstmals seit ewigen Zeiten wieder ausverkauft- wollten am Sonntag das Niederbayern-Derby sehen. Tabellenführer Deggendorfer SC (1./54 Punkte), bisher zu Hause ohne Punktverlust, unterlag dem EV Landshut (3./50) mit 2:5. Der EVL hat einen richtigen Lauf: Die Mannschaft von Trainer Axel Kammerer war mit drei Niederlagen in die Saison gestartet, in den folgenden 20 Partien gab es 17 Siege. Ein Glücksgriff ist dem Traditionsverein mit Leihspieler Viktor Lennartsson von den Lausitzer Füchsen gelungen. Dem Schweden gelang der zweite Dreierpack, er hat nach vier Spielen bereits neun Mal getroffen. Den zweiten Aufreger gab es am Sonntag in Selb: Nach 35 Minuten wurde die Partie der Wölfe (5./45) gegen Waldkraiburg wegen eines Schadens an der Eisfläche abgebrochen. Das Spiel wird am 9. Januar - allerdings in Waldkraiburg - nachgeholt.Neben Deggendorf, Landshut und Selb sind auch die Starbulls Rosenheim (2./51) und der EC Peiting (4./45) klar auf Play-off-Kurs, ab Rang sechs beginnt der Kampf um die drei weiteren Plätze. Zu diesem Kreis gehört überraschend der EV Regensburg (6./36), der vier seiner letzten fünf Partien verloren hat. Die weiteren Kandidaten sind der ERC Sonthofen (7./33), der EV Lindau (8./30) und die Blue Devils Weiden (9./30). Der ECDC Memmingen (10./21) dagegen kann sich zusammen mit dem EHC Waldkraiburg (11./12) und Schlusslicht TEV Miesbach (12./4) auf die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten einstellen.Die Blue Devils scheinen nach neun Niederlagen in Folge rechtzeitig wieder in die Spur gefunden zu haben. In den letzten vier Partien gab es drei Siege, darunter am vergangenen Sonntag das 4:0 im Sechs-Punkte-Spiel gegen Lindau. Nun steht die Mannschaft von Trainer Milan Mazanec vor vier "Endspielen", in denen eine Vorentscheidung im Kampf um Platz acht fallen wird: Am Freitag geht's nach Sonthofen, am zweiten Weihnachtsfeiertag gastiert Memmingen in Weiden, am Donnerstag (28. Dezember) folgt sofort das Rückspiel in Memmingen und am Samstag (30. Dezember) kommt Sonthofen in die Hans-Schröpf-Arena.

Oberliga Süd

24. SpieltagLandshut - Waldkraiburg Fr. 19.30 UhrRosenheim - Regensburg Fr. 19.30 UhrSonthofen - Weiden Fr. 20.00 UhrDeggendorf - Lindau Fr. 20.00 UhrMiesbach - Peiting Fr. 20.00 UhrMemmingen - Selb Fr. 20.00 Uhr25. SpieltagWaldkraiburg - Rosenheim Di. 17.15 UhrPeiting - Landshut Di. 18.00 UhrLindau - Sonthofen Di. 18.00 UhrSelb - Deggendorf Di. 18.00 UhrRegensburg - Miesbach Di. 18.00 UhrWeiden - Memmingen Di. 18.30 Uhr1. Deggendorfer SC 23 113:67 542. Starbulls Rosenheim 23 95:57 513. EV Landshut 23 104:66 504. EC Peiting 23 105:71 455. Selber Wölfe 22 89:64 456. Eisbären Regensburg 23 99:78 367. ERC Sonthofen 23 74:68 338. EV Lindau 23 81:94 309. Blue Devils Weiden 23 85:100 3010. ECDC Memmingen 23 73:107 2111. EHC Waldkraiburg 22 51:116 1212. TEV Miesbach 23 58:139 4