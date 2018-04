Die Uhr tickt: Nur wenn die Blue Devils Weiden binnen 14 Tagen 100 000 Euro auftreiben, gibt es für die Fans auch zukünftig Oberliga-Eishockey zu sehen. Dafür geht der Verein einen ungewöhnlichen Weg.

Stand jetzt: Rückzug

Auch Nachwuchs betroffen

Crowdfunding der Blue Devils Den Begriff Crowfunding übersetzt der Duden mit Schwarm- oder Gruppenfinanzierung. Als Definition führt das Lexikon an: "Ein Finanzierungsmodell, bei dem zahlreiche Personen zumeist online (Kleinst-) Beträge investieren." Der Aktionszeitraum ist beschränkt und meist knapp bemessen - im Fall der Blue Devils Weiden sind es 14 Tage. Der Spendenaufruf geht am Dienstag, 10. April, um 10 Uhr online.



Auf der Homepage www.fairplaid.org/bluedevils können Unterstützer des Eishockeys in Weiden dann ihren Beitrag zum Erhalt des Oberliga-Standorts leisten - wie in einem ganz normalen Webshop. Dabei kann entweder ein Geldbetrag gespendet oder ein Fan-Utensil der Devils erworben werden.



Unterstützer, die nicht die Möglichkeit zum Online-Banking haben, können sich auch "in bar" an der Aktion beteiligen. Hierfür steht das Büro der Firma SecureIT (Nikolaus-Otto-Straße 8, 92637 Weiden) täglich von 8-17 Uhr zur Verfügung. Auch die Geschäftsstelle des 1. EV Weiden (Dr.-Martin-Luther-Straße 2, 92637 Weiden) ist während der Crowdfunding-Aktion zu folgenden Zeiten für eine manuelle Einzahlung geöffnet: Montags von 9-12 Uhr, donnerstags von 16-19 Uhr und freitags von 15-18 Uhr. (fle)

Kommen innerhalb von zwei Wochen 100 000 Euro zusammen, spielen die Devils auch nächstes Jahr in der Oberliga. Tobias Hacker

Vielleicht könnten wir ein Startrecht in der Landesliga beantragen, aber grundsätzlich ginge es wieder von vorne los. Thomas Siller

Thomas Siller und Tobias Hacker, die beiden Vorsitzenden des 1. EV Weiden, werfen das Zauberwort im Redaktionsgespräch bei Oberpfalz-Medien in die Runde: Crowdfunding. Mittels dieser Spendenaktion, die ausschließlich online abläuft, erhoffen sich die Macher, eine Lücke von 100 000 Euro schließen zu können. "Wir brauchen diese Summe, um das Defizit aus der abgelaufenen Saison ausgleichen zu können, das unter anderem im rückläufigen Zuschauerschnitt begründet liegt. Gleichzeitig soll ein Teil als Basis für die geplante Ausgliederung des Oberliga-Spielbetriebs in eine GmbH dienen. Das Risiko der Gesellschafter soll so minimiert werden", legt Hacker die Idee hinter der Crowdfunding-Aktion dar.Binnen 14 Tagen sollen möglichst viele Eishockeyfreunde aus der Region mobilisiert werden, ihren Beitrag zur Rettung des Oberliga-Standorts Weiden zu leisten. "Jeder, aber wirklich jeder, kann auf der Online-Plattform www.fairplaid.org/bluedevils für unser Vorhaben spenden. Es gibt keine Grenzen. Egal, ob jemand einen Euro oder 1000 Euro beisteuern will."Siller und Hacker machen keinen Hehl daraus, dass vom Gelingen der Spendenaktion die Oberliga-Zukunft der Blue Devils abhängt. "Kommen innerhalb von zwei Wochen 100 000 Euro zusammen, spielen die Devils auch nächstes Jahr in der Oberliga. Scheitert das Projekt, werden wir die Oberliga-Unterlagen, die bis zum 31. Mai beim Verband eingereicht werden müssen, als EV-Vorsitzende nicht unterschreiben." Der Rückzug in die Bezirksliga wäre die Konsequenz."Vielleicht könnten wir ein Startrecht in der Landesliga beantragen, aber grundsätzlich ginge es wieder von vorne los", fügte Siller an. Seit ihrer Rückzugsankündigung im Januar ("Wir können das nicht länger alleine schultern") versuchten die EV-Vorsitzenden Siller und Hacker, die finanziellen Belastungen des Oberliga-Spielbetriebs durch die Gründung einer GmbH vom Hauptverein loszulösen und auf mehrere Gesellschafter zu verteilen."Mittlerweile hat sich durch unser intensives Werben eine kleine Gruppe an Unterstützern - dazu zählen übrigens auch wir beide - zusammengefunden. Doch die finanziellen Möglichkeiten dieser Gruppe reichen nicht aus. Die von uns errechnete Lücke, um die Gründung der GmbH sinnvoll auszugestalten und das Oberliga-Eishockey in Weiden zu erhalten, beträgt mindestens 100 000 Euro", rechnet Siller vor. Und schon war die Idee einer Crowdfunding-Aktion geboren."Das ist im Eishockey durchaus eine gängige Praxis. In Leipzig etwa spielen sie unter einem Zeltdach Eishockey. Dessen Renovierung haben sie mittels Crowdfunding finanziert. Oder Zweitligist Bad Nauheim benötigte die Ausstattung für die Torlinien-Technik. Finanziert über Crowdfunding", nennt Hacker andere Beispiele aus der Branche. Für den Fall eines Scheiterns zieht Hacker drastische Rückschlüsse für den Sport in Weiden: "Dann müssten sich alle eingestehen, dass das Eishockey in Weiden nicht mehr den Stellenwert und den Rückhalt in der Bevölkerung und der Wirtschaft hat, dass die Oberliga schlicht die falsche Liga für uns ist."Die Folgen wären weitreichend: Die professionell strukturierte Nachwuchsarbeit wäre auf Dauer in dieser Form nicht mehr zu stemmen. "Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins mit zwei hauptamtlichen Trainern und Teams in den höchsten bayerischen Ligen wäre ohne die Oberliga-Mannschaft dauerhaft nicht mehr finanzierbar", sagte Siller. Das Ziel müsse es bleiben, der ersten Mannschaft als Spielbetriebs-GmbH mit einer zukunftsorientierten Struktur eine erfolgreiche Zukunft im deutschen Eishockey zu ermöglichen.Nur auf diese Weise seien der dauerhafte Erhalt und sogar eine Verbesserung der hochwertigen Nachwuchsarbeit denkbar. "Angelehnt an die Initiative des Deutschen Eishockeybunds 'Powerplay 2026' wollen auch wir die Vision verfolgen, bis spätestens 2026 eine erste Mannschaft im Spielbetrieb zu haben, die zu einem großen Anteil aus 'echten' Weidener Eigengewächsen besteht", sagte Siller. Doch zunächst tickt 14 Tage lang die Uhr. 100 000 Euro müssen her ...