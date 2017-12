Nach 19 der 32 Hauptrundenspiele hat sich in der Oberliga Süd längst die Spreu vom Weizen getrennt. Sechs Teams steuern auf Play-off-Kurs, vier kämpfen um die zwei restlichen Plätze und das Schlussduo kann sich auf die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten einstellen. Die Blue Devils gehören nach der Niederlagenserie zur mittleren Gruppe.

Top-Spiel in Selb



Während der Tabellenletzte TEV Miesbach (12./4), der plötzlich ohne Ausländer dasteht (siehe nebenstehenden Bericht), und der EHC Waldkraiburg (11./12) dem Feld hinterherhinken, tobt davor ein Vierkampf um zwei Play-off-Plätze. Dabei sind der ERC Sonthofen (7./24) und der EV Lindau (8./24) im Aufwärtstrend, während sich die Blue Devils Weiden (9./21) auf Talfahrt befinden. Der ECDC Memmingen (10./18), der nach sechs Spielen ohne Punkt das Allgäuer Derby gegen Sonthofen in der Verlängerung gewann, ist mit sechs Zählern Rückstand noch im Rennen.

In Sonthofen gab es übrigens personelle Veränderungen. Stürmer Fabio Carciola bat um die Vertragsauslösung. Er will sich aus dem Profi-Geschäft zurückziehen und wechselt zum Landesligisten Königsbrunn. Als Ersatz holte der ERC den Kanadier Kyle Just vom DEL2-Club Lausitzer Füchse. Die Verpflichtung eines weiteren Ausländers wurde möglich, weil Verteidiger Vladimir Kames einen deutschen Pass erhalten hat. Der 33-Jährige verlängerte zudem seinen Vertrag um zwei Jahre.

Blue Devils gegen Miesbach

Die Starbulls Rosenheim (1./45 Punkte) sind nach zwei ungefährdeten Siegen in Weiden (6:2) und gegen Miesbach (11:3) zurück an der Spitze, wenn auch nur aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz. Der DEL2-Absteiger, bei dem in beiden Spielen der 16-jährige Lennard Brunnert zwischen den Pfosten stand, profitierte von der vierten Niederlage des Deggendorfer SC (2./45). Das Team von Trainer John Sicinski zog im Niederbayern-Derby beim EV Landshut (4./38) mit 4:5 nach Verlängerung den Kürzeren.Auf Tuchfühlung zum Spitzenduo sind die Selber Wölfe (3./42), die seit Wochen einen Lauf haben. Von den letzten zwölf Partien verloren die Oberfranken nur zwei - kurioserweise beide in Sonthofen und beide mit 1:4. Am Freitag kann Selb mit einem Heimdreier sogar mit Rosenheim gleichziehen. Im zweiten Top-Spiel stehen sich Deggendorf und der EV Regensburg (6./33) gegenüber.Neunter gegen Zwölfter lautet das Duell am Freitag in der Weidener Hans-Schröpf-Arena. Errechnet man aber eine Tabelle der letzten Wochen, dann treffen die zur Zeit schlechtesten Mannschaften aufeinander. Die Blue Devils sind neun Spiele ohne Sieg, der TEV Miesbach sogar elf. Am Sonntag steigt in der Regensburger Donau-Arena das zweite Oberpfalzderby in dieser Saison zwischen den Eisbären und den Blue Devils. Auch die Gastgeber sind momentan nicht in Top-Form. Vergangene Woche gab es ein mühsames 4:3 gegen Waldkraiburg und ein 4:7 beim EC Peiting (5./36). Zudem sorgte der überraschende Rücktritt von EVR-Geschäftsführer Ste-fan Liebergesell nach nur achtmonatiger Amtszeit für Unruhe im Umfeld.

Oberliga Süd

20. SpieltagLindau - Landshut Fr. 19.30 UhrSonthofen - Waldkraiburg Fr. 20.00 UhrSelb - Rosenheim Fr. 20.00 UhrDeggendorf - Regensburg Fr. 20.00 UhrWeiden - Miesbach Fr. 20.00 UhrMemmingen - Peiting Fr. 20.00 Uhr21. SpieltagRosenheim - Sonthofen So. 17.00 UhrWaldkraiburg - Memmingen So. 17.15 UhrRegensburg - Weiden So. 18.00 UhrPeiting - Lindau So. 18.00 UhrLandshut - Selb So. 18.00 UhrMiesbach - Deggendorf So. 18.00 Uhr1. Starbulls Rosenheim 19 81:42 452. Deggendorfer SC 19 95:57 453. Selber Wölfe 19 77:52 424. EV Landshut 19 82:59 385. EC Peiting 19 88:59 366. EV Regensburg 19 90:64 337. ERC Sonthofen 19 56:56 248. EV Lindau 19 74:81 249. Blue Devils Weiden 19 66:87 2110. ECDC Memmingen 19 58:88 1811. EHC Waldkraiburg 19 45:100 1212. TEV Miesbach 19 50:117 4