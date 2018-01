Die Blue Devils und der EV Lindau gehen punktgleich in den Endspurt um Platz acht. Die Weidener dürfen sich am vorletzten Hauptrunden-Wochenende gegen die Tabellennachzügler keinen Ausrutscher erlauben. Doch trotz der Favoritenrolle ist Vorsicht geboten: Beim ersten Gegner gibt am Freitag ein litauischer Nationalspieler sein Debüt.

TEV holt Nationalspieler

Wir müssen vom Kopf her bereit sein und beide Gegner sehr ernst nehmen. Devils-Trainer Milan Mazanec vor den Spielen in Miesbach und gegen Waldkraiburg

Im Fernduell mit dem EV Lindau (8./36 Punkte) dürfen sich die Blue Devils (9./36) am Wochenende keine Blöße geben. "Sechs Punkte sind Pflicht", sagt der Weidener Trainer Milan Mazanec vor den Spielen am Freitag (20 Uhr) beim TEV Miesbach (12./4) und am Sonntag (18.30 Uhr) zu Hause gegen den EHC Waldkraiburg (11./18). Lindau tritt beim EV Landshut (3./59) und gegen den EV Regensburg (7./43) an.Mazanec warnt seine Mannschaft davor, die beiden Tabellennachzügler zu unterschätzen. "Wir müssen vom Kopf her bereit sein und beide Gegner sehr ernst nehmen", erklärte der Tscheche vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend. Verzichten müssen die Weidener wahrscheinlich auf Verteidiger Petr Heider (fiebrige Erkältung). Sollte er wirklich ausfallen, spielt Mirko Schreyer an der Seite von Peter Hendrikson. Sonst sind keine Veränderungen gegenüber dem Match gegen Landshut geplant.Schlusslicht TEV Miesbach hinkt seit Saisonbeginn dem Feld hinterher. Nur 4 Punkte holte der Aufsteiger in 28 Spielen. Es gab einen Sieg (6:4 gegen Landshut) und noch einen Zähler beim 1:2 nach Verlängerung gegen Sonthofen - jeweils zu Hause. Gerade im heimischen Stadion sind die Oberbayern durchaus in der Lage, die Gegner zu ärgern. Beispiel: Der aktuelle Tabellenführer Starbulls Rosenheim gewann in Miesbach zwei Mal nur knapp mit 2:1.Der TEV hat nach den Abgängen der US-Amerikaner Christopher Stemke und James Hall die Kontingentstellen neu besetzt. Kurz vor Weihnachten wurde US-Boy Ben Warda verpflichtet und heute gegen die Blue Devils gibt der litauische Nationalspieler Daniel Bogdziul sein Debüt. Sein Ex-Verein Liepaja ist in Lettland zwar Tabellenführer, hat aber finanzielle Probleme, so dass Bogdziul kurzfristig wechseln konnte.Auch die Partie am Sonntag gegen Waldkraiburg wird kein Selbstläufer. Vor allem in den letzten zwei Wochen sorgte der EHC mit Siegen gegen Rosenheim (4:2) und Landshut (3:1) für Überraschungen. Die Blue Devils sollten außerdem aufgrund der Hinspiel-Pleite am 1. November gewarnt sein. Das 1:5 war der Beginn einer Negativserie von neun Niederlagen in Folge. "Jeder nimmt das Spiel ernst, nicht wie beim letzten Mal", ist Milan Mazanec überzeugt.Aufgebot Blue Devils: Wiedemann, Lala - Herbst, Noe, Schusser, Willaschek, Hendrikson, Schreyer, Heider (?) - Heinisch, Straka, Stähle, Siller, Abercrombie, Waldowsky, Pronath, Kirchberger, Pauker, Zellner