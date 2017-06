Die Blue Devils Weiden haben Eigengewächs Philipp Siller mit einem Vertrag für die neue Saison ausgestattet. Der 20-jährige Stürmer geht damit bereits in seine fünfte Spielzeit im Trikot der Oberpfälzer.

Seit der Saison 2013/14 gehört der gebürtige Weidener zum Kader der ersten Mannschaft. 57 Scorerpunkte (22 Tore, 35 Vorlagen) in 147 Oberligaspielen sind die Bilanz des flinken Stürmers. "Viele Mannschaften hätten gerne ein Eigengewächs mit so viel Potenzial", freut sich Teammanager Christian Meiler über die Vertragsverlängerung mit dem talentierten Rechtsschützen. "Gerade seine läuferischen Fähigkeiten werden uns auch in der kommenden Saison sehr helfen."