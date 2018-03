Marcel Waldowsky ist der Gewinner unseres Eishockey-Tipps. Der Stürmer der Blue Devils siegte mit neun Punkten vor einem punktgleichen Quintett mit jeweils acht Zählern. Von Oberpfalz-Medien erhielt der Tipp-König ein kleines Präsent überreicht.

Während der Eishockey-Saison hatten immer in der Freitagsausgabe insgesamt 22 Wettkandidaten jeweils zehn Tipps für die Spiele am Wochenende abgegeben. Getippt wurden immer zwei DEL-Spiele, die Partien der Bayreuth Tigers in der DEL2 sowie sechs Begegnungen aus der Oberliga Süd, darunter natürlich die Spiele der Blue Devils Weiden. Ende Februar waren auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen dabei, Anfang März die ersten Play-off-Partien in der Oberliga. Für die Wertung galten folgende Kriterien: Für den richtigen Sieger gab es einen Punkt, für das exakte Endresultat zwei Zähler. Die Ergebnisse:9 Punkte: Marcel Waldowsky; 8 Punkte: Ralf Herbst, Florian Zellner, Peter Hendrikson, Johannes Wiedemann, Mirko Schreyer; 7 Punkte: Jens Maschke, Philipp Siller, Thomas Gajewski, Christine Wohner, Marco Pronath; 6 Punkte: Michael Kirchberger, Barry Noe, Manuel Stöckl, Tom Pauker, Thomas Siller, Daniel Willaschek, Dieter Seidel; 5 Punkte: Christian Meiler, Lukas Zellner; 4 Punkte: Vitali Stähle; 3 Punkte: Josef Lala