Drei Tage nach dem Play-off-Aus gegen die Tilburg Trappers verabschiedeten sich die Blue Devils am Freitagabend mit der traditionellen Trikotversteigerung endgültig in die Sommerpause. "Wir hätten heute lieber ein Spiel angeschaut, aber es hat nicht sollen sein", sagte Thomas Siller (links), der Vorsitzende des 1. EV Weiden. Was die Zukunft betrifft, gebe es positive Ansätze, aber auch noch viel Arbeit. "Es geht wie immer ums Geld, aber wir werden alles tun, um wieder in der Oberliga zu spielen", versprach Siller. Die Trikotversteigerung, zu der rund 200 Fans in die Hans-Schröpf-Arena gekommen waren, brachte Stadionsprecher Manuel Stöckl (Zweiter von links) gewohnt professionell und humorvoll über die Bühne. Die Leibchen der Spieler wechselten teilweise für stattliche Summen die Besitzer. Den größten Erlös brachte das Trikot von Marcel Waldowsky (rechts), für das Thomas Völkl (Zweiter von rechts) 370 Euro hinblätterte. Schon mit deutlichem Abstand folgten die Leibchen von Waldowskys Sturmpartner Tom Pauker (125 Euro) und Matt Abercrombie (105 Euro). Bild: Gebert