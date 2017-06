Neuzugang aus Regensburg: Die Blue Devils haben mit Vitali Stähle einen erfahrenen Allrounder für die Offensive verpflichtet. In der Abwehr ist dagegen ein weiterer Abgang zu beklagen.

Synowiec nach Waldkraiburg

Die Blue Devils Weiden haben Top-Angreifer Vitali Stähle unter Vertrag genommen. Der 34-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten EV Regensburg. Mit Stähle haben die Weidener einen sehr erfahrenen Angreifer verpflichtet, der die Oberliga bestens kennt und zu den erfolgreichsten Stürmern der letzten Jahre zählt. Mehr als 500 Scorerpunkte in knapp 400 Einsätzen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse stehen für die große Konstanz des Offensiv-Allrounders.Dazu kommen etwa 300 Spiele in der zweiten Liga und 15 Partien in der DEL. Die letzten drei Spielzeiten gehörte der Linksschütze zum Kader des Derbygegners EV Regensburg und war dabei stets Teil der Top-Angriffsreihe. "Diese Reihen, in denen Vitali Stähle gespielt hat, zählten stets zu den Besten der Liga", berichtet Thomas Siller, der Vorsitzende des 1. EV Weiden."Er ist körperlich topfit, läuferisch und technisch hervorragend und kann sowohl Center als auch auf dem Flügel spielen", lobt auch Teammanager Christian Meiler die Qualitäten des Neuzugangs. "Mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung wird er ein ganz wichtiger Baustein unseres Offensivspiels sein."In der Abwehr haben die Weidener unterdessen einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Ludwig Synowiec, der seit 2014 in 127 Partien (4 Tore, 14 Vorlagen) das blau-weiße Trikot getragen hatte, hat sich diese Woche dem Oberliga-Konkurrenten EHC Waldkraiburg angeschlossen. Meiler: "Ludwig hat nach einer neuen sportlichen Herausforderung gesucht. Wir bedauern diese Entscheidung, haben aber Verständnis. Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm für seinen stets vorbildlichen Einsatz."