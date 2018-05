Die Blue Devils Weiden setzen weiter auf zwei Leistungsträger in der Defensive: Ralf Herbst und Adam Schusser haben ihre Verträge bis 2020 verlängert. Derweil werden fünf Akteure die Oberpfälzer verlassen.

Fünf Abgänge

Ralf Herbst ist unbestritten eine der wichtigsten Säulen in der Weidener Defensive. Der 32-Jährige, der bereits in der Spielzeit 2007/08 eine Saison das Trikot der Blue Devils trug, gehört seit seiner Rückkehr aus Bietigheim 2013 zu den Konstanten im Kader der Oberpfälzer. Aufgrund seiner starken letzten Saison war es der Wunsch von Trainer Ken Latta und der Vorstandschaft des 1. EV Weiden, den Vertrag mit dem letztjährigen Kapitän um zwei weitere Jahre zu verlängern. Herbst, geboren in Kirchheim unter Teck, ist längst in Weiden heimisch geworden und war in der vergangenen Saison nicht nur ein zuverlässiger Abräumer vor dem eigenen Tor, sondern mit 23 Torvorlagen in 40 Spielen auch ein Motor für das Offensivspiel.Adam Schusser hat in seiner ersten Saison in der Oberpfalz Fans und Verantwortliche mit seinen Leistungen überzeugt. Daher wurde auch mit dem Rechtsschützen der Vertrag schnellstmöglich bis 2020 verlängert. Der 27-Jährige hat sich in Weiden bestens integriert und freut sich auf zwei weitere Spielzeiten in blau-weiß. Der kampfstarke Verteidiger mit Gardemaß steuerte in der abgelaufenen Spielzeit in 49 Partien 3 Tore und 21 Vorlagen bei.Fest stehen inzwischen auch fünf Abgänge: Verteidiger Petr Heider sowie die Angreifer Tom Pauker, Josef Straka und Vitali Stähle werden in der neuen Spielzeit nicht mehr zum Kader der Oberpfälzer gehören. "Tom Pauker hätten wir gerne gehalten, er hat sich aber für das Angebot aus Rosenheim entschieden", sagte EV-Vorsitzender Thomas Siller. Die anderen genannten Spieler hätten seitens des Vereins kein neues Vertragsangebot erhalten. Auch Förderlizenz-Goalie Josef Lala, der von seinem letztjährigen Stammverein, den Nürnberg Ice Tigers, keinen neuen Vertrag erhalten hatte, wird nicht mehr zum Weidener Aufgebot gehören.