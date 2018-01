Weiden/Chemnitz. Eine starke Leistung zeigte Eiskunstläuferin Lea Schwamberger aus Reuth bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Nach dem Erreichen der Vize- Meisterschaft in der vergangenen Saison im Nachwuchsbereich entschied sich die 15-Jährige ganz bewusst für einen Aufstieg in die anspruchsvolle Juniorenklasse, obwohl sie altersmäßig weiterhin in der Nachwuchskategorie starten und punkten dürfte. Und dort in der Juniorenklasse verpasste sie das Siegerpodest nur knapp und wurde Vierte.

Als Letzte der 23 Starterinnen startete Schwamberger mit ihrem neuen Kurzprogramm zu "The Beauty and the Beast" von Celin Dion. Ihre saubere Dreifach-Doppel-Toeloop-Kombination und exakt ausgeführten Pirouetten begeisterten die Preisrichter und das Publikum. Als Belohnung gab es 45,22 Punkte, was den vierten Platz nach dem Kurzprogramm bedeutete. Gestärkt durch die erfolgreiche Präsentation am Vortag überzeugte sie auch in der Kür das Schiedsgericht mit ihrer Darbietung. Mit 75,11 Punkten erreichte sie Platz vier in der Gesamtwertung. Nur ein Leichtsinnsfehler, über welchen sich die ehrgeizige Sportlerin kurz ärgerte, kostete ihr den Podestplatz.Mit einer Gesamtpunktzahl von 120,33 Punkten hat sie sich sogar die Punkte für die nächsthöhere Bundeskaderstufe, den C-Kader, erlaufen.