Die Eisstocksaison hat mit dem Kreispokal der Herren begonnen. Im Eisstadion Weiden gingen zweimal sieben Mannschaften an den Start. In der Gruppe schwarz setzte sich der FC Kaltenbrunn gegen den Sieger der Gruppe rot, TSV Friedenfels, nach den Gruppenspielen mit 20:10 Punkten durch. Die SV Grafenwöhr sicherte sich den 3. Platz gegen BSG Beyer Altenstadt mit 25:3. Der FC Kaltenbrunn nimmt damit am Bezirkspokal am 10. Dezember in Weiden teil. Unser Bild zeigt die Mannschaften aus Kaltenbrunn (Mitte), Friedenfels (links) und Grafenwöhr (rechts). Links daneben Schiedsrichter Ingo Hannes (Wettbewerbsleiter) und Stellvertreter Josef Sulak. Bild: kzd