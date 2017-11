Mit einem Empfang im Neuen Rathaus startete der Sportleraustausch des Handballclubs Weiden mit Issy Paris Hand. Die Damenmannschaft aus der Partnerstadt spielt in der höchsten französischen Spielklasse. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Bürgermeister Jens Meyer, Stadtverbandpräsident Reinhard Meier und Dolmetscher Konrad Merk begrüßten die neun Mädchen im Alter von 14 Jahren zusammen mit ihren Weidener Gastfamilien. Seggewiß bedankte sich bei den französischen Betreuern mit Geschenken aus der Porzellanstadt Weiden und lobte die Verantwortlichen um HC-Vorsitzenden Thomas Wachsmann für die Pflege der Freundschaft. Auf dem Programm, das Susanne Hirmer als Städtepartnerschaftsbetreuerin mit koordinierte, stehen neben dem Handballspiel auch eine Stadtführung in Weiden, Besuche im Freilandmuseum Neusath-Perschen und der Thermenwelt sowie Shopping in Bayreuth. Bild: Dobmeier