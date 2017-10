Befreiungsschlag für die Hamm Baskets. Der Bayernligist feiert beim 93:74 über Breitengüßbach den ersten Saisonsieg.

Den ersten Erfolg der noch jungen Serie feierten die Bayernliga-Basketballer der Hamm Baskets. Vor 170 Zuschauern in der Weidener Mehrzweckhalle bezwang man den TSV Breitengüßbach II klar mit 93:74 und kletterte vom letzten Tabellenplatz auf Rang acht. "Die Erleichterung ist schon groß", meinte ein glücklicher Franislav Cavar nach der in weiten Teilen einseitigen Partie, in der die Weidener Basketballer von Beginn an das Heft in die Hand nahmen. "Alles andere als ein Heimsieg wäre nichts gewesen" sagte der Center, der mit 17 Zählern maßgeblich zum klaren Erfolg beitrug. Vor allem unter dem Korb dominierten die Hamm Baskets und spielten ihre körperlichen Vorteile aus, die Jan Selinger (17 Punkte) und Radek Jezek (23) geschickt ausnutzten.Dennoch führten die Gastgeber zur Halbzeit lediglich mit 46:39, weil "wir nach gutem Start zu sehr die Einzelaktion gesucht haben", wie Trainer Tony Haas kritisch anmerkte. Doch die Halbzeitansprache des Coaches zeigte Wirkung. "Nach der Pause haben wir wieder konzentriert agiert und mannschaftlich geschlossen gespielt, was sich daran ablesen lässt, dass sich neben Kapitän Daniel Waldhauser (16 Punkte) mit Florian Gebert (6), Christopher Fritsch (2) und Walter Geiger (1) auch weitere Spieler offensiv in Szene setzten.Vor dem Schlussabschnitt führten die Hamm Baskets vorentscheidend mit 71:53 und ließen im vierten Viertel die Gäste nicht mehr ins Spiel kommen. Am Ende stand ein souveräner 93:74-Heimsieg und der erste Saisonerfolg, dem am kommenden Wochenende der zweite Sieg folgen soll. Gegner ist dann der TTL Bamberg II, aktuell einen Rang besser platziert als die Hamm Baskets.Hamm Baskets Weiden : Jezek (23), Selinger (17), Cavar (17), Waldhauser (16), Bortel (11), Gebert (6), Fritsch (2), Walter Geiger (1), Robert Geiger, Ringer, Panzer, Birner