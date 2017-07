Es ging so gut los, aber der Mittwoch war nicht der Tag der SpVgg SV Weiden. Die erste Niederlage der Saison fällt herb aus.

Offener Schlagabtausch

Rodler mit einer Chance

Eltersdorf. Jetzt hat es auch die SpVgg SV Weiden erwischt. Mit 0:4 bezog die Wasserwerkelf beim SC Eltersdorf am Mittwochabend die erste Niederlage der noch jungen Saison in der Bayernliga Nord. Die Heimelf dagegen bewahrte ihre weiße Weste und feierte den 3. Sieg im 3. Spiel.SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink wusste die Einbuße einzuschätzen: "Wir waren heute chancenlos und konnten lediglich zu Beginn mithalten. Unsere individuellen Fehler haben uns ins Hintertreffen gebracht. Wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn wir höher verlieren."Bei der SpVgg SV setzte Fink auf dieselbe Elf, die am vergangenen Freitag den 1. FC Sand mit 1:0 besiegte. Die beiden bis dato noch ungeschlagenen Kontrahenten starteten mutig in die Partie, was den Zuschauern eine flotte Anfangsphase bescherte. Die erste Chance des Spiels hatten die Oberpfälzer zu verzeichnen, doch Michael Buschs Lupfer strich nur knapp über das Gehäuse (4.). Nach dem offenen Schlagabtausch zu Beginn schafften es die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer, die Kontrolle über die Begegnung zu erlangen. Nach einer ersten Großchance durch Tobias Herzner, dessen Schuss sein Ziel nur haarscharf verfehlte (16.), machte es der Eltersdorfer Sturmführer wenig später besser. Eine Flanke von Patrick Fuchs netzte Herzner zur Führung für den SC ein (18.). Eltersdorf setzte sich weiter in der Weidener Hälfte fest und die SpVgg SV kam erst langsam zu eigenen Entlastungsangriffen. Just in dieser Phase, als Benjamin Werner und Christoph Hegenbart (31./33.) kleinere Möglichkeiten auf dem Fuß hatten, stellte die Heimelf auf 2:0. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum reagierte Maximilian Göbhardt am schnellsten und ließ Dominik Forster keine Chance (33.). Forster war es durch zwei starke Paraden (39./44.) zu verdanken, dass die beiden Teams mit diesem Ergebnis die Seiten wechselten.Auch nach der Pause diktierte der SCE das Geschehen. Erst in der 69. Minute arbeitete sich die SpVgg SV in Person von Josef Rodler in eine Abschlussposition. Jedoch verzog dieser aus gut zwölf Metern. Fast im Gegenzug erstickte dann der zweite der Gebrüder Herzner alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn der Schwarzblauen im Keim. Bastian Herzner sorgte mit einem schönen Heber über Forster für die Entscheidung an diesem Abend (73.). Am Ende erhöhte Tobias Herzner mit seinem zweiten Tor gar auf 4:0 (89.). "Eltersdorf war heute stark und diese Gegner sind nicht unsere Kragenweite. Die Niederlage wirft uns nicht um und wir blicken nach vorne. Ich habe immer gesagt, dass es diese Rückschläge geben wird", erklärte Fink.Weiter geht es für die SpVgg SV Weiden am Samstag, 29. Juli, wenn der Würzburger FV im Sparda-Bank-Stadion gastiert.

SC Eltersdorf: Koch - Lindner, Kind, Herzner B., Göbhardt (76. Dipanov), Stark, Herzner T., Köhler, Schwesinger(63. Janz), Fuchs, Dotterweich(80. Röwe)

SpVgg SV Weiden: Forster - Wildenauer, Rupprecht, Polom, Graml, Graf, Scherm, Hegenbart (56. Schimmerer), Busch(65. Kießling), Werner, RodlerTore: 1:0 (18.) Tobias Herzner, 2:0 (33.) Maximilian Göbhardt, 3:0 (73.) Bastian Herzner, 4:0 (89.) Tobias Herzner - SR: Marcel Geuß (Haßfurt) - Zuschauer: 220