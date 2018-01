Im ersten Punktspiel des neuen Jahres treffen die Kegler des SKC Gut Holz SpVgg Weiden am Samstag (12 Uhr) auf den ESV Schweinfurt. Nach der Hinspielniederlage auf den Weidener Bahnen haben die "Gut Holz-Kegler" bei ihrem Auftritt in Unterfranken so gesehen noch eine Rechnung offen.

Nachdem sich die Weidener Zweitliga-Kegler mit einem sicheren Heimsieg über Victoria Bamberg II und einem Sieg im vorgezogenen DKBC-Pokalspiel gegen Schrezheim in die "Winterpause" verabschiedet hatten, gilt es jetzt den zuletzt so erfolgreich eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Beim ESV Schweinfurt wartet auf die Weidener eine allerdings recht unangenehme Aufgabe.Die Unterfranken stellen mit 8:2 Punkten auf gegnerischen Bahnen die erfolgreichste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga, daheim tut man sich aber schwer und hat so bei 5:5 Punkten aus fünf Spielen eine absolute Spitzenplatzierung verpasst. Dabei sind die Kegelbahnen "Am Bergl" für Spitzenergebnisse immer gut, was durch den Schweinfurter Heimschnitt von knapp unter 3600 Holz nachhaltig unterstrichen wird.Wenn die Weidener SKC-Kegler in Schweinfurt gewinnen, was bislang noch nie gelang, würde man bis auf einen Punkt an die "Eisenbahner" heranrücken. Erschwert wird dieses Vorhaben durch die Tatsache, dass die Weidener Kegler mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen haben. So stehen Stefan Heitzer und Markus Schanderl beruflich- beziehungsweise verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. So müssen also Dennis Greupner und Simon Wilde wieder in die Bresche springen. Gemeinsam mit Michael Gesierich, Thomas Immer, Thomas Schmidt und David Junek sind sie sicher nicht chancenlos.