Mit der Nummer 39 - Johannes .... Waldowsky. Mit der Nummer 6 - Ralf ... Waldowsky. Mit der Nummer 95 - Barry ... Waldowsky. Die Weidener Fans begrüßten am Sonntagabend beim Einlaufen vorm Spiel gegen Sonthofen jeden Spieler ironisch mit dem Nachnamen von Waldowsky. Der Devils-Stürmer hat nach seinem "Wut-Interview" vom vergangenen Sonntag, das gar international für Schlagzeilen sorgte, Kult-Status erlangt. Und dann machte er am Sonntag auch noch den 4:3-Siegtreffer gegen die Allgäuer. Den allergrößten Teil der Fans hat er mit seiner Kritik ("Diese Mannschaft ist ein Scheißdreck") hinter sich.

Ich vermisse bei manchen Spielern die Identifikation mit diesem Verein. Devil-Fan Alexander Grundler

Ich fand das gegenüber den Mitspielern nicht in Ordnung. Devil-Fan Gottfried Blank

Die Devils-Anhänger in der Ostkurve der Arena empfingen den 32-Jährigen mit einem großen Transparent: "Einer sagt, was alle denken", war darauf in großen Lettern zu lesen. "Danke Waldi!" Das kann Thomas Loukas nur unterstreichen. Seit fast 30 Jahren geht der Weidener zum Eishockey: "Die Rede ist bei mir super angekommen. Endlich mal einer, der den Mund aufmacht", freut er sich über die klaren Worte. Es seien ein "paar alte Herren" in der Truppe, die nur noch abkassieren würden. "Die wollen auch nichts mehr erreichen." Sein Kumpel Michael Krös sieht die Rede ähnlich positiv, merkt aber etwas anderes kritisch an: "Die Ankündigung der Vorstände mit worst case Bezirksliga fand ich unglücklich." Nach dem "Waldi"-Interview sei ein bisschen Aufbruchstimmung gewesen, die die Ankündigung des Rückzugs der Vorstände Thomas Siller und Tobias Hacker gedämpft hätte. Er sagt aber auch: "Vielleicht war die Aussage auch so gedacht, um etwas Druck auf Sponsoren auszuüben."Die jungen Fans Enya und Patricia vom Fanclub-Penalty hatten vor dem Spiel Zettel an die Fans mit der Zahl 85 verteilt, die Rückennummer des "Rebellen". Beim Einlaufen hielten diese die meisten Fans hoch. Allerdings waren keine 1000 Zuschauer zum Spiel gegen Sonthofen gekommen. Deswegen war Loukas von der Zuschauerzahl etwas enttäuscht.Der Weidener Alexander Grundler hält so einen impulsiven Gefühlsausbruch wie von Waldowsky zunächst für in Ordnung. "Wenn man das Gefühl hat, man gibt immer alles, und manche Teamkollegen geben nicht immer alles, dann ist so etwas normal. Und dass die ganze Sache viral so abgeht, ist heutzutage auch ganz normal." Nur mit der Wortwahl ist er nicht so einverstanden: "Sie war nicht die Glücklichste." Er appelliert auch an das Team: "Ich vermisse bei manchen Spielern die Identifikation mit diesem Verein." Vollstes Verständnis zeigt er für den Rückzug von Siller und Hacker: "In der Größenordnung das alles ehrenamtlich zu machen, ist ganz, ganz schwer." Christine Wohner, eine treue Seele des Fanclubs Penalty und fast bei jedem Spiel dabei, ist ob der Ankündigung des Vorstands-Rückzugs traurig: "Das macht mir ein bisserl Angst. Aber ich kann sie verstehen. Sie machen das ehrenamtlich und investieren auch den ein oder anderen Euro." Aber nach ein paar Sekündchen ist sie wieder optimistischer. "Ich hab' schon so viel erlebt beim EV, irgendwie geht es immer weiter."Umberto Vicenzotto von den Supporters lobt "Waldis" Gefühlsausbruch: "Uns hätte nichts besseres passieren können. Ich hoffe, da wurden einige wachgerüttelt. Trainer Mazanec hätte man schon nach dem zehnten Spieltag wechseln müssen." Es gab aber auch kritische Stimmen ob der "Waldi"-Abrechnung: "Ich fand das gegenüber den Mitspielern nicht in Ordnung", sagte der Weidener Gottfried Blank. "Die wollen auch ihre Leistung bringen. Und die Ausdrucksweise war sowieso nicht o.k..""Waldi" blieb übrigens nach dem Sonthofen-Spiel leise. Er lehnte alle Interviewanfragen ab. Es dürfte eine ruhigere Woche werden ...