(kzr) Mit zwei Besonderheiten wartete der Automobil-Touring-Club (ATC) im AvD bei seinem Clubsportslalom auf: Zum einen war es die 10. Clubsportmeisterschaft, zum anderen fand sie erstmals auf dem neuen Weidener Festplatz statt. Dazu reichte Präsident Manfred Gärber eine Vielzahl von Pokalen an die in zwölf Klassen gestarteten Fahrer aus.

Das Slalomrennen wurde für den Auto-Gogeißl-Städte-Slalom-Pokal und zugleich für den Nord-Ost-Oberfränkischen Motorsport-Pokal (NOO-Pokal) gewertet. Bei heißen Temperaturen beobachteten die Zuschauer die 98 Starter. Den Anfang machten die Slalom-Einsteiger. Den Abschluss bildete eine Gleichmäßigkeitswertung, bei der in zwei Durchgängen möglichst exakt die gleiche Zeit gefahren werden musste.Die Sieger in der Klasse SE: Philip Mayr (MSC Pegnitz) auf BMW 318ti. Gruppe F mit den aufgeteilten Gruppen von 1400 ccm bis über 2000 ccm: Andreas Buchner (MSF Garching) auf VW Polo 86c. Gruppe G: Thomas Schinner (MSC Fichtelberg) auf BMW 318i. Gruppe H: Robert Stangl (AC Nittenau) auf Opel Kadett. Stangl wurde gleichzeitig Gesamtsieger mit dem schnellsten Lauf vor Franz Appl (ATC Weiden) auf Porsche Cayman und Richard Rötzer (SFK Hansenried) auf Opel Kadett.Die Damenwertung gewann Sabrina Schwarz (MSC Pegnitz) auf BMW 323ti. In der Gleichmäßigkeitsprüfung holte sich Hans Angerer (AMC Weischenfeld) auf Opel Corsa mit 0,07 Sekunden Zeitdifferenz in den beiden Läufen den Sieg. Den 2. Platz gewann Michael Bayer (AC Bayreuth) auf Opel Kadett C mit 0,11 Sekunden Zeitdifferenz. Dritter wurden Thomas Fleischer (AMSC Bindlach) auf Opel Ascona D (0,21 Sekunden), zeitgleich mit Manfred Keller (MSC Wiesau) auf Opel Kadett C GTE.Vom ATC Weiden sicherte sich Martin Regler auf BMW E36 den 1. Platz in der Klasse F11, zeitgleich mit Andreas Buchner (MSF Garching), Maximilian Gärber errang den 2. Platz der Klasse G5 auf BMW E 36 Compact und Arno Strehl den 6. Platz in der Klasse G4 mit dem Club-Corsa. Zum Abschluss erfreute ein Oldtimer-Korso die Zuschauer.