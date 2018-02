Waldis Wutrede, Trainerwechsel mit Beginn der Meisterrunde, Rückzungs-Ankündigung der Vorsitzenden, zuletzt wenig überzeugende Darbietungen auf dem Eis: Beim Fan-Stammtisch der Blue Devils Weiden arbeiteten die Verantwortlichen turbulente Wochen auf und stellten sich den Fragen zur Zukunft des Eishockey-Oberliga-Standorts Weiden.

Der große Ansturm auf die Gaststätte an der Hans-Schröpf-Arena blieb am Dienstagabend zwar aus, dennoch kamen beim gut zweistündigen Frage-und-Antwort-Spiel alle Themen aufs Tableau, die die treuen Anhängern der Blue Devils umtreiben. Damit auch nichts unter den Tisch fiel, hatten die Fans die Möglichkeit, ihre Anfragen anonym via Facebook einzureichen. Fanbeauftragte Christine Wohner stellte deren Fragen stellvertretend vor Ort.Die Kritik, zu wenige Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs einzusetzen, wies Sportlicher Leiter Christian Meiler zurück: "Ich hätte auch gerne mehr Weidener Jungs in der dritten und vierten Reihe. Aber die Jugend von heute ist viel zu ungeduldig und wählt lieber den bequemeren Weg zu einem niederklassigeren Verein anstatt sich bei den Devils nach oben zu arbeiten. Das ist aber ein allgemeines Gesellschaftsproblem."Neu-Trainer Ken Latta zeigte für die Enttäuschung ob der jüngsten Pleiten gegen Regensburg und Deggendorf Verständnis. "Wir hatten Defizite im Über- und Unterzahlspiel sowie im Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Beim ersten Punkt sind wir auf einem guten Weg, beim zweiten brauchen wir noch etwas Zeit."Die Vorsitzenden Thomas Siller und Tobias Hacker bekräftigten abermals ihre vor drei Wochen verkündete Ankündigung, ab der Jahreshauptversammlung im Juni nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung zu stehen. Finden sich bis dahin keine neuen Vorsitzenden oder scheitert die angedachte Gründung einer GmbH, wohin der Oberliga-Spielbetrieb ausgegliedert werden soll, droht den Blue Devils der Absturz in die Bezirksliga. "Wir können diese Belastung und sämtliche finanziellen Probleme des Gesamtvereins nicht länger alleine schultern", sagte Siller. Aktuell finalisieren sie das Konzept, mit dem Unterstützer zur Gründung einer GmbH gefunden werden sollen. "Bis Ende Mai müssen die Unterlagen für die neue Oberliga-Saison eingereicht werden. Bis dahin sollte alles geklärt sein. Oder es geht eben runter", fügte Hacker an.Und was hatte Marcel Waldowsky, nach seinem Wut-Interview weltweit präsent, beizusteuern? Er trat dem eigenen Nachwuchs in den Allerwertesten, erntete dafür aber einen Rüffel seines Sportlichen Leiters: "Waldi, du hast Interview-Verbot."