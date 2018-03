Fans fiebern in der Heimat mit den Blue Devils Weiden

Altenstadt/Weiden. Während der Woche sind die knapp 700 Kilometer ins holländische Tilburg für die Anhänger der Blue Devils Weiden nicht so einfach zu bewältigen.

Kurzerhand organisierten die Fanclubs "Penalty", "Supporters" und "Pucks" deshalb ein Public Viewing in "d'Wirtschaft" in Altenstadt für die Daheimgebliebenen. Etwa 150 Fans kamen der Einladung nach und hofften noch auf die Wende im Oberliga-Play-off-Duell mit den Tilburg Trappers. "Vor dem ersten Bully war die Stimmung wirklich prächtig. Aber nach dem zweiten Drittel, als die Holländer bereits 4:0 in Führung lagen, kehrte etwas Ernüchterung ein", sagte "Penalty"- Chef Dieter Seidel. Insgeheim hätten die Weidener Eishockey-Fans aber gewusst, dass es gegen dieses holländische Ausnahmeteam sehr schwer wird.