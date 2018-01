Für die A-Junioren des FC Weiden-Ost war bei der bayerischen Meisterschaft im Hallenfußball nach der Vorrunde Schluss. Trainer Markus Bauer versucht dem letzten Platz dennoch etwas Positives abzugewinnen.

Auch die Großen ärgern wollten die U-19-Junioren des FC Weiden-Ost. Sich teuer verkaufen und mit dem nötigen "Quäntchen Glück", wie Torjäger Mirko Griesbeck im Vorfeld sagte, in diesem Turnier bestehen. Es kam anders. Bei der bayerischen Meisterschaft der A-Junioren war für die Ostler gegen starke Gegner nicht viel zu holen. In Nördlingen trat die Mannschaft von Coach Markus Bauer am Samstag an - und fuhr als Gruppenletzter wieder nach Weiden.Zwei Wochen zuvor hatte das Team unter großem Jubel gegen Haidenaabtal die Bezirksmeisterschaft eingetütet, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. In der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle warteten nun aber Gegner anderen Kalibers. In der Gruppe B gingen neben Weiden noch der spätere Turniersieger aus Gundelfingen, der Junioren-Bundesligist und Finalteilnehmer FC Augsburg, die SpVgg GW Deggendorf und der FC Eintracht Bamberg an den Start.Gleich in ihrem ersten Spiel mussten die Weidener gegen Augsburg ran. Von da an nahm ein unglücklicher Nachmittag für Bauers Team seinen Lauf. "Wir haben das Spiel eigentlich dominiert", hadert der Trainer , "aber unsere Torchancen konnten wir nicht nutzen." Mit dem Schlusspfiff rutschte ein abgefälschter Freistoß zum 0:1 ins Netz des Weidener Keepers Leandro Ehring.Im zweiten Spiel gegen Gundelfingen lief das Spiel ähnlich. Die Ostler lagen in Führung und kassierten doch noch zwei Gegentreffer. "In beiden Spielen hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt", so Bauer. Das ärgerte auch die Mannschaft gewaltig, die späten Gegentreffer hatten laut Bauer Spuren hinterlassen. "Darum haben wir unsere Leistung nicht mehr aufs Parkett bekommen", erklärt er das deftige 0:3 gegen Deggendorf. Auch im letzten Gruppenspiel sollte den Ostlern kein Sieg gelingen, das 1:1 gegen Bamberg bedeutete den letzten Platz in der Gesamtwertung. Besonders ärgerlich: Ein Sieg hätte immerhin noch Rang sechs bedeutet.Dem letzten Platz zum Trotz ist er mit seinen Jungs zufrieden: "Einige haben in den letzten Wochen einen großen Sprung gemacht." Außerdem habe seine Mannschaft auch gegen den Bundesligisten aus Augsburg ein starkes Spiel abgeliefert. Auch wenn das Endergebnis es nicht widerspiegle, habe sie gezeigt, dass man "mit den Großen mithalten" könne. Bauer hofft, dass seine Mannschaft ein paar Lernanreize für die Rückrunde mitnehmen kann. Der Tabellensiebte der Bezirksoberliga will den Klassenerhalt so rasch wie möglich fixieren.