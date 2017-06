Weiden/Dublin. Das Team der Alten Herren des FC Weiden-Ost kommt ganz schön herum: So kämpften die Fußballer zuletzt im irischen Dublin bei einem Turnier um einen ganz besonderen Pokal, den Irish-Bayerisch-Cup.

Organisiert hatte diese Reise ein Mitspieler, Eamonn Rooney. Schließlich waren 17 Mann an Bord des Flugzeugs von München in Richtung Dublin: Spieler des FC-Ost und Fans.Vor Ort trafen sie auf die Konkurrenz, die Mannschaften Frankfort Rovers Dublin, Schalke Rovers Dublin, Stamullen FC und den FC Nesselwang aus dem Allgäu. Auf irischem Rasen zeigten die Weidener ihr Können und belegten mit einem Torverhältnis von 7:4 und 7 Punkten einen "hervorragenden zweiten Platz". Damit musste sich das Team aus der Reger-Stadt nur den Schalke Rovers Dublin geschlagen geben.Stilecht für Irland feierten die Kicker die Siegerehrung in einer Bar mitten in Dublin, mit Live-Musik und Guinness. Eine gute Vorbereitung war das auch für die Sause im nächsten Jahr: Denn 2018 sollen die drei irischen Teams zum Bürgerfest der Stadt Weiden vorbeischauen.Dann müssen die Schalke Rovers übrigens auch ihren Titel beim Irish-Bayerisch-Turnier beim FC Weiden-Ost verteidigen.