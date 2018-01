Wenn am Freitag, 9. Februar, um 12 Uhr (MEZ) im Stadion in Pyeongchang die Sportler aller Nationen einmarschieren, könnte ein Oberpfälzer mit der deutschen Fahne vorne weggehen. Zu den fünf Kandidaten, die der Deutsche Olympische Sportbund an diesem Samstag nominiert, gehört der Nordische Kombinierer Eric Frenzel, der in Sankt Ötzen (Flossenbürg, Landkreis Neustadt/WN) mit seiner Familie zu Hause ist. Die Abstimmung erfolgt im Internet. Sowohl die Öffentlichkeit, als auch die 154 deutschen Athleten selbst können daran teilnehmen.

"Großartig", es sei eine "riesengroßen Ehre", sagte Frenzel dem Bayerischen Rundfunk. Auf die Entscheidung muss der 29-Jährige allerdings noch warten. Denn das Ergebnis der Abstimmung gibt der Sportbund erst einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Südkorea bekannt. "Wir wissen es schon seit Montag", sagt Schwiegermutter Petra Schwanitz. "Ich glaube, dass der Eric richtig stolz darauf ist."Zunächst konzentriert sich der Wahloberpfälzer aber auf das Seefeld-Triple. "König Frenzel", der dort schon dreimal gewonnen hat, hat trotz Platz elf am Freitag noch gute Chancen auf einen erneuten Gesamtsieg.Davon geht auch Petra Schwanitz aus. "Ich habe mir das erste Rennen am Freitag natürlich angeschaut und die Daumen gedrückt", sagte sie am Telefon. "Nur ich bin zuhause, sonst sind alle in Seefeld. Sogar Bürgermeister Thomas Meiler ist dabei." Eric Frenzels Frau Laura hatte im Vorfeld alles organisiert und 120 Übernachtungen gebucht, für die Flossenbürger und für Freunde und Bekannte aus Eric Frenzels Heimatgemeinde Geyer. Laura und die beiden Söhne Philipp (11) und Leopold (2 Jahre, 4 Monate) wollen natürlich Eric ebenfalls lautstark im Stadion und an der Strecke unterstützen. Nur Töchterchen Emma (7 Monate) ist bei Oma geblieben. "Das ist jedes Jahr wie eine große Party", sagt Petra Schwanitz. Dafür sorgt auch eine kleine vier Mann starke Privatband, die Holzstoß Buam aus Waldthurn.Und schafft es Eric, zum fünften Mal das Seefeld Triple zu gewinnen? "Es ist noch alles möglich", sagt Petra Schwanitz, die längst eine Expertin ist, was die Nordische Kombination betrifft. "Jeder hatte in dieser Saison schon seine Schwächen."