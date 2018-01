Der Rucksack, den die Fußball-Damen des SV Neusorg mit sich herumtrugen, schien ein beachtliches Gewicht zu haben. Die Spielerinnen hatten schließlich im vergangenen Jahr ein überragendes Turnier gespielt und die Hallen-Bezirksmeisterschaft gewonnen. Am Samstag stand nun in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof die Wiederauflage des Turniers an. Für die SV-Damen lief es diesmal nicht ganz so geschmiert, allerdings trat die Mannschaft auch arg ersatzgeschwächt an.

"Wir hatten nur zehn fitte Spielerinnen zur Verfügung. Insofern war die Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr anders", betont Coach Christian König. Die Titelverteidigung sei keineswegs das gesteckte Ziel gewesen. Dennoch zog sein Team noch ebenso souverän wie ungeschlagen auf Platz zwei notiert ins Halbfinale ein. Auf dem Weg dorthin erkämpfte sich der SV ein respektables 0:0 gegen den späteren Turniersieger aus Thenried.Das Semifinale erreichten auch die Damen des SV Altenstadt/Vohenstrauß. In einer ausgeglichenen Gruppe B besiegten sie den TB ASV Regenstauf mit 1:0 und holten gegen Theuern und Thalmassing je einen Punkt. Im entscheidenden Match um den Halbfinaleinzug hätte die Hürde nominell kaum höher sein können. Der Gegner war der SC Regensburg, ein Drittligist. Allerdings trat der SC mit seiner zweiten Garnitur an. Das Team von Coach Andreas Fryges besiegte die Regensburgerinnen verdient mit 1:0 und sicherte sich dadurch vor Regensburg den Gruppensieg.So kam es im Halbfinale zum Duell zwischen Altenstadt/Vohenstrauß und den Neusorgerinnen. In einer recht einseitigen Begegnung, der SV Neusorg dominierte klar, verpasste es Königs Team, den entscheidenden Stich zu setzen. "Gegen einen so defensiven Gegner ist es in der Halle richtig schwer", haderte Neusorgs Trainer, "dann so zu verlieren, das war schon eine bittere Pille." Denn: Das Sechsmeterschießen sollte über den Finalteilnehmer entscheiden. Altenstadts Torfrau Franziska Eger entschärfte zwei Versuche der Neusorgerinnen und hievte ihr Team mit 3:2 ins Endspiel. König weiß: "Wir hatten eine extrem junge Torhüterin, sie hat aus dieser Erfahrung vom Punkt sicher einiges lernen können."Mit etwas Glück, aber auch reichlich Geschick zog Altenstadt ins Endspiel ein. Gegen den SV Thenried setzte es ein 0:2. Wieder konnte Torfrau Eger ihre Mannschaft lange im Spiel halten. Als der Druck des Bayernligisten aus Thenried zu groß wurde, war auch sie machtlos.Immerhin der Silberrang für die Altenstädterinnen - zur Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaft am 17. Februar im schwäbischen Wertingen reichte das aber nicht. Der SV Neusorg sicherte sich im "Kleinen Finale" gegen den SC Regensburg Platz drei. Angesichts der Verletzungssorgen ist König damit "total zufrieden. Wir waren in keinem Spiel unterlegen", so sein Fazit. Schwarzenfeld landete in Gruppe A nur auf dem fünften Rang, der TSV Neudorf hatte sich mit Platz drei auch nicht fürs Halbfinale qualifizieren können.

Bezirksmeisterschaft

Gruppe ANeudorf - Thenried 0:4 Schwarzenfeld - Neusorg 0:1 VfB Regensburg - Neudorf 1:1 Thenried - Schwarzenfeld 1:0 Neusorg - VfB Regensburg 1:1 Neudorf - Schwarzenfeld 2:0 VfB Regensburg - Thenried 0:2 Neusorg - Neudorf 2:0 Schwarzenfeld - VfB Regensburg 0:0 Thenried - Neusorg 0:01. SV Thenried 7:0 10 2. SV Neusorg 4:1 8 3. TSV Neudorf 3:7 4 4. VfB Regensburg 2:4 3 5. 1. FC Schwarzenfeld 0:4 1Gruppe BRegenstauf - SC Regensburg 0:1 Thalmassing - Altenstadt/Voh. 1:1 Theuern - Regenstauf 2:0 SC Regensburg - Thalmassing 1:0 Altenstadt/Voh. - Theuern 0:0 Regenstauf - Thalmassing 1:3 Theuern - SC Regensburg 0:0 Altenstadt/Voh. - Regenstauf 2:1 Thalmassing - Theuern 0:0 SC Regensburg - Altenstadt/Voh. 0:11. SV Altenstadt/Voh. 4:2 8 2. SC Regensburg 2:1 7 3. TSV Theuern 2:0 6 4. FC Thalmassing 4:3 5 5. TB ASV Regenstauf 2:8 0HalbfinaleThenried - SC Regensburg 1:0 Altenstadt/Voh. - Neusorg 3:2 n.S.Spiel um Platz 3SC Regensburg - Neusorg 1:2FinaleThenried - Altenstadt/Voh. 2:0