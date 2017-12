Freundschaftsspiel überwindet Sprachbarrieren

Zu einem Freundschaftsspiel trafen sich 12 Mädchen des tschechischen Handballvereines FK Hvezda im Alter zwischen 11 und 13 Jahren und die weibliche D- und C-Jugend des HC Weiden in der Realschulturnhalle. Beide Teams spielten im Wechsel mit jüngeren und älteren Mädchen gegeneinander und zeigten sowohl den mitgereisten tschechischen Zuschauern als auch den vereinzelten Weidener Fans ihr Können im Kampf um den Ball. Jan Dubsky, Trainer der männlichen Jugend des HC Weiden, hat den Kontakt zwischen beiden Teams hergestellt und fungierte als Dolmetscher. Die Sprachbarriere spielte dabei keine große Rolle: Der Sport verbindet; und die Regeln im Handball, als auch die Zeichen des Schiedsrichters sind in allen Ländern gleich.Die Mädchen des FK Hvezda in ihren roten Trikots zeigten in beiden Altersklassen ein sehr athletisches und torgefährliche Spiel. Die Weidener Abwehr hatte dabei alle Hände voll zu tun und immer wieder auch das Nachsehen. Dennoch steckten die Mädchen des HC Weiden nicht auf und gelangten mit ihrem Angriffsspiel ebenfalls zu schön herausgearbeiteten Spielzügen. Das Endergebnis war letztlich unerheblich. Alle hatten ihren Spaß am Handball. Die Trainer beider Mannschaften planen schon möglichst bald im neuen Jahr ein Rückspiel auf tschechischem Boden. Bild: exb