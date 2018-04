War das der entscheidende Rückschlag für den TSV Püchersreuth (3./45 Punkte) im Kampf um den Aufstieg? Während die Konkurrenten SpVgg Moosbach (1./49) und SG Waidhaus/Pfrentsch (2./46/ein Spiel weniger) Auswärtssiege feierten, kam die Schell-Truppe beim SV Schönkirch (12./21) nur zu einem 1:1. Die SG kann am Mittwoch mit einem Dreier im Nachholspiel gegen den VfB Rothenstadt (9./25) mit Spitzenreiter Moosbach gleichziehen.

SV Schönkirch 1:1 (0:0) TSV PüchersreuthTore: 1:0 (63.) Adrian Franz, 1:1 (78.) Stefan Blömer - SR: Reinhard Marschick (SV Kohlberg) - Zuschauer: 75(rüm) Im Derby gegen Püchersreuth holte der SV Schönkirch einen wichtigen Punkt. Es entwickelte sich gleich zu Beginn ein flottes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste hatten in der zweiten Hälfte den besseren Start. Den ersten Treffer erzielte jedoch der Schönkircher Adrian Franz in der 63. Minute nach einem Freistoß. Das 1:1 markierte Stefan Blömer (78.). Püchersreuth warf danach alles nach vorne, der Siegtreffer gelang dem Tabellendritten aber nicht.VfB Thanhausen 2:4 (1:2) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1 (16.) René Schwarz, 0:2 (25.) Tomas Florus, 1:2 (35.) Wolfram Richtmann, 2:2 (63.) Dominik Göhl, 2:3 (85.) Michal Jedlicka, 2:4 (90.+2) Tomas Florus - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 90(csc) Die Heimelf geriet nach einem individuellen Fehler in Rückstand, neun Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0. Danach wurde der VfB stärker und Wolfram Richtmann gelang das Anschlusstor. Nach der Pause erzielte Dominik Göhl nach schöner Einzelleistung den Ausgleich. Nun drängte der VfB, hatte jedoch Pech, als Richtmann per Kopf die Latte traf. In der Schlussphase waren die Gäste cleverer und machten mit zwei Treffern den Sieg perfekt.SpVgg Schirmitz II 1:5 (0:3) SpVgg MoosbachTore: 0:1 (5.) und 0:2 (25.) Jakub Hradek, 0:3 (37.) Manuel Hermann, 0:4 (62.) Jakub Hradek, 1:4 (85.) Julian Deubzer, 1:5 (89.) Andreas Zielbauer - SR: Walter Hanauer (Weiherhammer) - Zuschauer: 50(du) Gegen den Tabellenführer aus Moosbach hatte die Elf von Spielertrainer Alexander Herrmann keine Chance. Überragender Akteur der Gäste war der dreifache Torschütze Jakub Hradek. Den Schirmitzer Ehrentreffer erzielte Julian Deubzer mit einem Freistoß. Die Reserve des Bezirksligisten muss sich ihre zum sicheren Klassenerhalt noch nötigen Punkte gegen etwa gleichstarke Teams der A-Klasse Ost holen.SV Floß 3:0 (1:0) FC Luhe-Markt IITore: 1:0 (8.) Armin Eismann, 2:0 (48.) Christopher Schaller, 3:0 (75.) Simon Schaller - SR: Erich Santl (SV Steinmühle) - Zuschauer: 40(alm) Floß bestimmte von Beginn an das Spiel und Armin Eismann brachte die Gastgeber nach einem Querschläger in der Luher Hintermannschaft früh in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte verpassten es die Flosser, die Führung auszubauen. Nach der Pause erhöhten Christopher Schaller und Simon Schaller auf 3:0 und sicherten so den nie gefährdeten Sieg.SG Wurz/Neuhaus 5:1 (2:0) SpVgg Vohenstrauß IIITore: 1:0 (13.) Manuel Windschiegl, 2:0 (43.) Christian Fritsch, 2:1 (60.) David Linz, 3:1 (61./Eigentor) Florian Neuber, 4:1 (65.) und 4:1 (69.) Nico Heimerl - SR: Rabah Ghennam (SC Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 50Hochverdienter Sieg für die SG Wurz/Neuhaus in einem sehr fairen Spiel. Manuel Windschiegl (13. Minute) und Christian Fritsch (43.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, wobei die SG noch mehrere hochkarätige Chancen vergab. Nach einer Stunde verkürzte David Linz auf 1:2, doch vom Anstoß weg zogen die Gastgeber durch ein Eigentor wieder auf zwei Tore davon. Mit dem Doppelschlag von Nico Heimerl war die Gegenwehr der Vohenstraußer gebrochen.FC Roggenstein 4:3 (3:2) DJK Neustadt IITore: 0:1 (10.) Christoph Spranger, 1:1 (23.) Matthias Siegert, 2:1 (30.) Enrico Voigt, 3:1 (33.) Stefan Kleber, 3:2 (37.) Daniel Nordgauer, 4:2 (55.) Enrico Voigt, 4:3 (85.) Daniel Nordgauer - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 30(jl) Der FC holte im Kampf gegen den direkten Abstieg verdient drei wichtige Punkte. Roggenstein ließ sich auch von der Gästeführung durch Spranger (10.) nicht beeindrucken. Siegert (23.), Voigt (30.) und Spielertrainer Kleber (33.) drehten das Spiel. In der 37. Minute verkürzte Nordgauer auf 2:3. Der FC dominierte auch nach der Pause. Voigt (55.) erhöhte auf 4:2. Für die DJK reichte es nur noch zum Anschlusstor durch Nordgauers Freistoß (85.).DJK Neukirchen 0:0 VfB RothenstadtSR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 50(pi) Die DJK Neukirchen tritt mit dem zweiten torlosen Remis auf eigenem Platz hintereinander auf der Stelle. Dabei wäre ein Sieg gegen die relativ harmlosen Gäste durchaus möglich gewesen. Wie schon so oft ließen die Hausherren ihre Möglichkeiten jedoch ungenutzt.