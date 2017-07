Der VfB Thanhausen ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der A-Klasse Ost. Das Team von Trainer Markus Schaumberger stürmte mit einem 5:0-Kantersieg bei der SpVgg Vohenstrauß III an die Spitze. Insgesamt fielen am ersten Spieltag 29 Treffer, die meisten davon in Neukirchen St. Christoph. Dabei setzte sich die SpVgg Moosbach beim Kreisklassen-Absteiger überraschend mit 4:3 durch.

FC Roggenstein 1:1 (1:1) SV SchönkirchTore: 0:1 (1.) Philipp Gleissner, 1:1 (18.) Vitek Iwaschenkow - SR: Willi Fritz (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (78.) Enrico Voigt (Roggenstein)(jl) Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bei einem Freistoß in der 1. Minute konnte Gleissner ungehindert zum 0:1 einschießen. Doch dann wurde der FC immer besser, vergab aber viele gute Chancen. Es reichte aber nur zum 1:1 durch Iwaschenkow. Im zweiten Durchgang spielte fast nur noch der FC. Es gab Chancen fast wie am Fließband, aber keine Tore. Die Gäste hatten es ihrem ausgezeichneten Torhüter zu verdanken, dass sie glücklich einen Punkt aus Roggenstein mitnahmen.SpVgg Vohenstrauß III 0:5 (0:3) VfB ThanhausenTore: 0:1 (5.), 0:2 (25.) und 0:3 (40.) Dominik Göhl, 0:4 (60./Foulelfmeter) und 0:5 (80.) Patrick Schwamberger - SR: Bernhard Grötsch (TSV Eslarn) - Zuschauer: 45(mwr) Völlig verunglückter Saisonauftakt für die "Dritte" der SpVgg Vohenstrauß im Heimspiel gegen Thanhausen: Die Gäste waren über die gesamte Spielzeit die gefährlichere und cleverere Mannschaft und gewannen in der Höhe verdient mit 5:0. Die Heimelf konnte die Partie in der ersten Hälfte noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, das 0:2 noch vor dem Pausenpfiff war jedoch schon eine Vorentscheidung.SG Wurz/Neuhaus 2:1 (0:1) TSV PüchersreuthTore: 0.1 (36.) Andreas Burkhard, 1:1 (55.) Maba Kante, 2:1 (80.) Patrick Trautner - SR: Karlheinz Klein junior (Weiden) - Zuschauer: 200In einem rassigen Derby vor mehr als 200 Zuschauern blieb die SG Wurz/Neuhaus der verdiente Sieger. Kurz vor der Halbzeit ging Püchersreuth durch einen Kopfball von Burkhard in Führung. Wurz/Neuhaus kam nach der Halbzeit wie verwandelt aus der Kabine. Nach einem schönen Spielzug gelang Maba Kante der verdiente Ausgleich. Nun rollte Angriff auf Angriff in Richtung Püchersreuther Gehäuse. In der 80. Minute machte Spielertrainer Trautner mit einer schönen Einzelleistung den verdienten Sieg für die SG perfekt.DJK Neukirchen 3:4 (0:2) SpVgg MoosbachTore: 0:1 (9.) Kevin Vogel, 0:2 (43.) Tomas Vitek, 1:2 (59.) Stephan Riedl, 1:3 (75./Foulelfmeter) Manuel Herrmann, 2:3 (78.) Christoph Böhmler, 3:3 (87.) Max Woppmann, 3:4 (90.+3) Kevin Vogel - SR: Andreas Betzl (ESC Ulm) - Zuschauer: 40 - Besonderes Vorkommnis: (26.) Thomas Wittmann (DJK) verschießt Foulelfmeter(pi) Unglücklicher hätte der Saisonauftakt für den Kreisklassen-Absteiger nicht verlaufen können. Ausschlaggebend für die Niederlage waren individuelle Fehler in der Abwehr, die jeweils zu den Gegentoren führten. Als die Gastgeber nach dem Ausgleich wenige Minuten vor dem Schlusspfiff auf den Sieg drängten, folgte sozusagen "die Strafe auf den Fuß", in dem die Moosbacher einen Konter erfolgreich abschlossen.SV Floß 2:0 (0:0) SpVgg Schirmitz IITore: 1:0 (58.) Christopher Schaller, 2:0 (86.) Philipp Schaller - SR: Bernhard Kunz - Zuschauer: 30(mac) Im ersten Saisonspiel überzeugte das neuformierte Flosser Team mit mannschaftlicher Geschlossenheit und holte verdient den Heimdreier. Floß übernahm schnell das Kommando und kam zu guten Chancen, die aber noch überhastet vergeben wurden. Den verdienten Lohn holte sich der SV im zweiten Durchgang. Die Feldüberlegenheit brachte zwei sehenswerte Treffer.VfB Rothenstadt 2:2 (1:1) Waidhaus/PfrentschTore: 1:0 (15.) Eduard Lenz, 1:1 (45.) Peter Tretter, 2:1 (50.) Julian Rost, 2:2 (60.) Peter Tretter - SR: Waldemar Reil (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 35(jsf) Rothenstadt war in der ersten Halbzeit spielbestimmend und ging durch einen Kopfball von Eduard Lenz verdient in Führung. Der VfB vergab weitere Chancen und bekam kurz vor der Pause die Quittung, als Tretter zum 1:1 einschoss. In Halbzeit zwei kamen die Gäste besser ins Spiel. In Führung ging aber wieder Rothenstadt durch Rost. Für den 2:2- Endstand sorgte Tretter mit seinem zweiten Treffer. Kurz darauf hatten die Gäste Glück, als die Latte rettete.FC Luhe-Markt II 2:4 (1:2) DJK Neustadt/WN IITore: 1:0 (2./Elfmeter) Christopher Mayer, 1:1 (35.) Stefan Siegert, 1:2 (41.) Daniel Nordgauer, 2:2 (56.) Michael Vogel, 2:3 (62./Elfmeter) Christoph Spranger, 2:4 (79.) Philipp Hanker - SR: Karl-Heinz Grollmisch (1. FC Schlicht) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (55.) Daniel Nordgauer (DJK)Das Reserven-Duell zwischen dem FC Luhe-Markt und der DJK Neustadt/WN endete mit einem Sieg der Gäste. Obwohl die DJK ab der 55. Minute in Unterzahl spielte, erzielte sie in den letzten halben Stunde die entscheidenden Treffer zum 3:2 und 4:2.