Die führenden Teams der A-Klasse Ost lösten am neunten Spieltag ihre Aufgaben erfolgreich. Spitzenreiter SG Waidhaus/Pfrentsch (22 Punkte) fertigte den VfB Thanhausen (8./12) mit 4:0 ab, der Tabellenzweite TSV Püchersreuth (20) bezwang den SV Schönkirch (13./5) mit 3:1. Schlusslicht bleibt der FC Luhe-Markt II (14./4) nach der 1:4-Heimpleite gegen den SV Floß (6./15).

Waidhaus/Pfrentsch 4:0 (1:0) VfB ThanhausenTore: 1:0 (44.) Jakub Suransky, 2:0 (57.) Andreas Werner, 3:0 (62./Foulelfmeter) Michael Sachs, 4:0 (73.) Peter Tretter - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (55.) Bastian Birkner (VfB), (69.) Michael Sachs (SG)(kaa) In einer zerfahrenen Partie hatten zunächst die Gäste drei Großchancen. Ab der 35. Minute hatte dann auch die Heimelf Gelegenheiten. Kurz vor der Pause traf Jakub Suransky per 25-m-Freistoß zur Führung. Als der sonst gut haltende Gästetorwart den Ball fallen ließ, brauchte Andreas Werner nur noch einzuschieben (57.). Wenig später wurde Michael Sachs im Strafraum gelegt, den Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zum 3:0 (62.). Peter Tretter besorgte den 4:0-Endstand.VfB Rothenstadt 0:1 (0:0) DJK NeukirchenTor: 0:1 (89./Handelfmeter) Mario Baier - SR: Markus Kühlein (TSV Krummennaab) - Zuschauer: 75 - Gelb-Rot: (89.) Sebastian Bauer (VfB)(jsf) Beide Mannschaften erspielten sich kaum Chancen. Die größte hatten in der 67. Minute die Gäste, als ein Kopfball von Baier an der Unterkante der Latte landete und ins Feld sprang. Als die meisten Zuschauer mit einem 0:0 rechneten, nahm ein am Boden liegender Rothenstädter den Ball in die Hand, da er mit einem Freistoß für sein Team rechnete, woraufhin der Schiedsrichter allerdings auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Baier sicher zum 1:0-Endstand.TSV Püchersreuth 3:1 (2:0) SV SchönkirchTore: 1:0 (3.) Dennis Blömer, 2:0 (17.) Andreas Burkhard, 2:1 (65.) Tobias Franz, 3:1 (83.) Andreas Burkhard - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 130(sslk) Hart erkämpfter Derbysieg für den TSV Püchersreuth: Nach einem optimalen Start mit zwei Treffern durch Blömer und Burkhard verpasste es der TSV, das Spiel in Durchgang eins zu entscheiden. Aber gerade im Spiel nach vorne war es nicht der beste Tag der Püchersreuther. Nach dem Wechsel wurden die Gäste zweikampfstärker und erzielten den verdienten Anschlusstreffer. Erst danach fing sich der Tabellenzweite wieder und Andreas Burkhard entschied mit seinem neunten Saisontreffer das Derby.DJK Neustadt/WN II 1:0 (0:0) FC RoggensteinTor: 1:0 (70.) Sandro Dotzler - SR: Karl-Heinz Klein junior (Weiden) - Zuschauer: 80(wsc) In einer klar überlegen geführten ersten Hälfte verpassten es die Kreisstädter, einen Vorsprung herauszuschießen. Nach der Pause kamen die zunächst enttäuschenden Gäste zwar besser ins Spiel, im offenen Schlagabtausch gelang der DJK durch Sandro Dotzler allerdings dann doch die hochverdiente Führung. In der Schlussphase verteidigte die junge Heimelf ihren knappen Vorsprung gegen den alles nach vorne werfenden FC Roggenstein mit Glück und Geschick.SpVgg Moosbach 7:1 (5:1) SpVgg Schirmitz IITore: 1:0 (15.) Jakub Hradek, 2:0 (20.) Philipp Zielbauer, 2:1 (28.) Frederik Köppel, 3:1 (35./Foulelfmeter), 4:1 (44./Foulelfmeter) und 5:1 (45./ Foulelfmeter) Jakub Hradek, 6:1 (52.) Kevin Vogel, 7:1 (60.) Jakub Hradek - SR: Josef Lehner (Schönsee) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (45.) Frederik Köppel (Schirmitz)(gi) Im Heimspiel gegen Schirmitz II gelang der SpVgg ein Kantersieg. Bereits zur Halbzeit stand es 5:1. Mann des Tages war Jakub Hradek mit fünf Treffern. Schirmitz war an diesem Tag total von der Rolle. Das sagen schon die drei Foulelfmeter in der ersten Spielhälfte, die gegen die Gäste verhängt wurden. Bei besserer Chancenverwertung hätte Moosbach auch zweistellig gewinnen können.FC Luhe-Markt II 1:4 (0:3) SV FloßTore: 0:1 (7.) Nikolas Feiler, 0:2 (40.) Philipp Schaller, 0:3 (43.) Martin Grundler, 1:3 (46.) Peter Müller, 1:4 (59.) Nikolas Feiler - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (89.) Philipp Schaller (SV)(tmr) Bereits in der 7. Minute ging Floß durch Feiler in Führung. Bis zur 40. Minute war die Partie ausgeglichen. Durch den Doppelschlag kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Pause. Mit dem Anschlusstreffer durch Müller keimte Hoffnung auf. Danach vergab der FC zwei gute Chancen. In der 59. Minute traf Feiler per Direktabnahme zum Endstand.StatistikSpVgg Vohenstrauß III - SG Wurz/Neuhaus 2:4 (1:1) Tore: 0:1 (34.) Christian Fritsch, 1:1 (37.) Luca Kraus, 2:1 (47.) Stefan Gmeiner, 2:2 (61.) Benjamin Heimerl, 2:3 (84.) und 2:4 (89.) Manuel Windschiegl - SR: Helmut Brenner (TSV Eslarn) - Zuschauer: 45