Nach dem 1:1 bei der DJK Neustadt II (4. Platz/30 Punkte) führt die SG Waidhaus/Pfrentsch (1./35) die Tabelle der A-Klasse Ost nur noch mit einem Zähler Vorsprung vor dem TSV Püchersreuth (2./34) an. Der TSV gewann bei Schlusslicht FC Luhe-Markt II (14./4) klar mit 4:0. Wegen des Wintereinbruchs konnten am 16. Spieltag nur vier der sieben Partien Spiele ausgetragen werden.

VfB Thanhausen 2:2 (0:0) SV FloßTore: 1:0 (60.) Patrick Schwamberger, 1:1 (65.) Andreas Striegl, 2:1 (70.) Patrick Schwamberger, 2:2 (75.) Armin Bachmeier - SR: André Wächter (SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 75 - Gelb-Rot: (80.) Daniel Lehner (Floß)(csc) Trotz der schlechten Platzbedingungen sahen die Zuschauer eine interessante Partie. In der ersten Halbzeit hatte der VfB klare Vorteile, nutzte aber seine Chancen nicht. Nach der Pause drängte die Heimelf weiter und ging durch einen Freistoß von Patrick Schwamberger verdient in Führung. Wenig später glichen die Gäste durch Andreas Striegl, ebenfalls per Freistoß, aus. Schwamberger gelang aus spitzem Winkel die erneute Führung, doch Floß kam nach einer Ecke zum nicht unverdienten 2:2. Der VfB verschenkte wieder einmal durch individuelle Fehler den Sieg.DJK Neustadt/WN II 1:1 (0:1) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1 (38.) Christoph Schwarzmeier, 1:1 (76.) Marvin Häffner - SR: Fritz Betzl (Eschenbach) - Zuschauer: 50 - Besonderes Vorkommnis: (15.) Waidhaus verschießt Elfmeter(wsc) Das Spitzenspiel endete mit einem gerechten Remis. Die junge Heimelf bot dem Favoriten überraschend ein Match auf Augenhöhe und besaß vor der Pause durch Marius Lang und Daniel Härtl beste Einschusschancen. Die Gäste vergaben nach 15 Minuten einen Strafstoß und gingen kurz vor dem Wechsel aus abseitsverdächtiger Position in Führung. Nach der Pause prägten harte Zweikämpfe im Mittelfeld die Szenerie, Torchancen blieben Mangelware. DJK-Kapitän Marvin Häffner gelang mit einem Linksschuss aus 22 Metern der verdiente Ausgleich.SpVgg Moosbach 4:2 (2:2) VfB RothenstadtTore: 0:1 (5.) Julian Rost, 1:1 (27.) Andreas Zielbauer, 2:1 (37.) Michael Bauer, 2:2 (43.) Sebastian Schwarzer, 3:2 (67.) Ferdinand Schießl, 4:2 (70.) Jakub Hradek - SR: Michael Wittmann (Waldthurn) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (89.) Michael Bauer (SpVgg)(gi) Im Kirchweihspiel bezwang die SpVgg die Rothenstädter mit 4:2. Auf schwer bespielbarem Boden gingen die Gäste in der 5. Minute in Führung. Moosbach war die bessere Mannschaft und wendete mit zwei Toren (27./37.) das Blatt. Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte erzielten die Gäste nach einem kapitalen Abwehrfehler den Ausgleich. Nach der Halbzeit spielte nur noch die SpVgg und machte durch zwei schön heraus gespielte Tore den Sieg perfekt.StatistikFC Luhe-Markt II - TSV Püchersreuth 0:4 (0:2 Tore: 0:1 (12.) Tobias Zahn, 0:2 (21.) und 0:3 (65.) Philipp Lindner, 0:4 (85.) Andreas Burkhard - SR: Reinhard Marschick (SV Kohlberg) - Zuschauer: 60