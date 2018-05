Jubel bei der SpVgg Windischeschenbach, Riesenfreude bei der SG Waidhaus/Pfrentsch: Am vorletzten Spieltag machten beide Mannschaften die Meisterschaft in den jeweiligen A-Klassen perfekt.

Die SpVgg Windischeschenbach ließ am Freitagabend in der A-Klasse West nichts anbrennen und feierte mit einem 4:2-Heimsieg gegen die SpVgg Neustadt/Kulm die Rückkehr in die Kreisklasse. Mit nunmehr 54 Punkten auf dem Konto ist die SpVgg im Saisonfinale weder vom TuS Kastl (50) noch vom SV Immenreuth (49) einzuholen. Die besten Chancen auf die Vizemeisterschaft hat Immenreuth, da Konkurrent Kastl am letzten Spieltag spielfrei ist.In der A-Klasse Ost setzte die SG Waidhaus/Pfrentsch (58) einer phänomenal verlaufenen Saison das i-Tüpfelchen auf. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen die DJK Neukirchen/Chr. gab es kein Halten mehr. Noch auf dem Platz feierten die Spieler den Titelgewinn und Aufstieg in die Kreisklasse. Wer in die Relegation gehen darf, muss sich am letzten Spieltag zeigen. Die SpVgg Moosbach und der TSV Püchersreuth gewannen am Freitagabend ihre Partien und gehen punktgleich (je 54) in die abschließende Runde.A-Klasse WestSpVgg Windischeschenbach - SpVgg Neustadt/Kulm 4:2 (4:1) Tore: 1:0 (17.) Manuel Kessler, 1:1 (20.) Dominic Dollhopf, 2:1 (25./Elfmeter) Manuel Kessler, 3:1 (44.) Dustin Lippert, 4:1 (45.) Maximilian Bäumler, 4:2 (72./Elfmeter) Stefan Pühl - SR: Markus Bäuml (SV Kohlberg) - Zuschauer: 250 - Gelb-Rot: (88.) Michael Ritter (Neustadt)DJK Weiden II - SV Immenreuth 1:3 (1:1) Tore: 0:1 (30./Elfmeter) Matthias Pocker, 1:1 (42.) Moritz Lang, 1:2 (58.) Sebastian Schmidt, 1:3 (62./Eigentor) Erdinc Akyüz - SR: Kai Thiele (DJK Gebenbach) - Zuschauer: 65SVSW Kemnath II - SG Brand/Ebnath II 7:0 (2:0) Tore: 1:0 (15.) Marcel Götz, 2:0 (43.) Oliver Schmidt, 3:0 (53.) Hakan Özkan, 4:0 (58.) Hakan Özkan, 5:0 (69.) Dominik Lang, 6:0 (82.) Dominik Lang, 7:0 (86.) Marcel Götz - SR: Norbert Ferstl (TSV Pressath) - Zuschauer: 30TSV Erbendorf II - VfB Weiden 3:2 (1:0) Tore: 1:0 (14.) Muhammet Dal, 2:0 (53.) Muhammet Dal, 3:0 (70.) Muhammet Dal, 3:1 (82.) Florian Schrepel, 3:2 (84./Elfmeter) Florian Schrepel - SR: Ernst Eschenbecher (SV Pfrentsch) - Zuschauer: 30SC Kirchenthumbach II - SpVgg Trabitz 0:0 SR: Waldemar Reil (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 30TuS Kastl - SV Grafenwöhr II 6:1 Keine Angaben.A-Klasse OstSG Waidhaus/Pfrentsch - DJK Neukirchen/Chr. 3:0 (1:0) Tore: 1:0 (15./Elfmeter) Tomas Florus, 2:0 (70.) Tomas Florus, 3:0 (85.) Rene Schwarz - SR: Karlheinz Klein senior (Weiden) - Zuschauer: 135TSV Püchersreuth - SV Floß 3:0 (0:0) Tore: 1:0 (55.) Tobias Zenger, 2:0 (57.) Tobias Zenger, 3:0 (61.) Andreas Burkhard - SR: Andreas Betzl (TSV Pressath) - Zuschauer: 90 - Gelb-Rot: (88.) Armin Eismann (Floß)SpVgg Moosbach - FC Roggenstein 7:0 (0:0) Tore: 1:0 (48.) Jakub Hradek, 2:0 (52.) Jakub Hradek, 3:0 (54.) Michael Bauer, 40 (56.) Kevi n Vogel, 5:0 (60.) Kevin Vogel, 6:0 (81.) Kevin Vogel, 7:0 (84.) Kevin Vogel - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 120SpVgg Schirmitz II - VfB Thanhausen 3:4 (1:0) Tore: 1:0 (21.) Dieter Wohner, 2:0 (62.) Julian Deubzer, 2:1 (66./Eigentor) Patrick Krause, 3:1 (74.) Julian Deubzer, 3:2 (75.) Felix Göhl, 3:3 (82.) Wolfram Richtmann, 3:4 (85.) Dominik Göhl - SR: Markus Hirnert (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 20SV Schönkirch - SpVgg Vohenstrauß III 3:1 (0:1) Tore: 0:1 (29.) Waldemar Widiker, 1:1 (48.) Marco Witt, 2:1 (73.) Felix Lindner, 3:1 ( (80.) Fabian Gleissner - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 60FC Luhe-Markt II - VfB Rothenstadt 0:4 (0:3) Tore: 0:1 (4.) Julian Rost, 0:2 (13.) Tobias Schiml, 0:3 19.) Sebastian Schwarzer, 0:4 (68./Elfmeter) Sebastian Bauer - SR: Willi Fritz (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 60DJK Neustadt II - SG Wurz/Neuhaus 0:6 (0:2) Tore: 0:1 (7.) Patrick Trautner, 0:2 (32.) Nico Heimerl, 0:3 (52.) Patrick Trautner, 0:4 (70.) Patrick Trautner, 0:5 (82.) Nico Heimerl, 0:5 (85.) Christian Fritsch - SR: Roland Bauer (ASV Waldsassen) - Zuschauer: 20A-Klasse NordConcordia Hütten - ESV Amberg 0:0 SR: Cafer Uludaq (SV Waldau) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (85.) Darwin Castro (Hütten)SG Ursulapoppenricht - FC Kaltenbrunn 4:1 (2:0) Tore: 1:0 (4.) Erdal Izmire, 2:0 (12.) Erdal Izmire, 2:1 (64.) Bonito Agbemavi, 3:1 (66.) Erdal Izmire, 4:1 (83./Elfmeter) Sebastian Geilersdörfer - SR: Adrian Kohn (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 20A-Klasse SüdFV Vilseck II - Etzenricht II/Luhe-Wild. II 1:0 (0:0) Tor: 1:0 (72./Elfmeter) Christopher Reiser - SR: David Berendes (1. FC Neukirchen) - Zuschauer: 140