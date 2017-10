Die SG Waidhaus/Pfrentsch (1./31 Punkte) gewann das Spitzenspiel der A-Klasse Ost gegen den bisherigen Tabellenzweiten SG Wurz/Neuhaus (5./24) mit 2:1. Neuer Zweiter ist die SpVgg Moosbach (26) nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen den SV Floß (8./16). Punktgleich mit Floß ist die DJK Neustadt II (3./26), die den VfB Rothenstadt (11./14) knapp mit 2:1 bezwang. Im Verfolgerduell trennten sich der TSV Püchersreuth (4./25) und die DJK Neukirchen (6./23) 1:1.

Im Tabellenkeller verließ der SV Schönkirch (12./12) durch den 2:1- Derbysieg gegen den VfB Thanhausen (9./15) den Relegationsplatz. Den nimmt jetzt der FC Roggenstein (13./11) ein. Abgeschlagenes Schlusslicht bleibt der FC Luhe-Markt II (14./4).SV Schönkirch 2:1 (1:1) VfB ThanhausenTore: 0:1 (17.) Patrick Schwamberger, 1:1 (26.) Adrian Franz, 2:1 (75.) Felix Lindner - SR: Walter Aufschläger (SV Leutendorf) - Zuschauer: 70Im Derby gegen Thanhausen holte der SV Schönkirch drei wichtige Punkte. Die Gäste waren zu Beginn etwas überlegen und gingen durch Patrick Schwamberger in Führung. Der SVS war danach auch im Spiel angekommen und erarbeitete sich immer mehr Übergewicht. In der 26. Minute erzielte Adrian Franz nach einem Freistoß den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drängte Schönkirch auf die Entscheidung, vergab jedoch gute Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 75. Minute, bis Felix Lindner den Siegtreffer erzielte.Waidhaus/Pfrentsch 2:1 (2:0) SG Wurz/NeuhausTore: 1:0 (35.) Christoph Schwarzmeier, 2:0 (28.) Jakub Krcal, 2:1 (72.) Simon Bösl - SR: Reinhard Castro Moreno (TSV Detag Wernberg) - Zuschauer: 50(kaa) Vom Anpfiff weg übernahmen die agilen Gäste das Spielgeschehen und hatten durch Simon Bösl zwei Großchancen. Mit der Einwechslung von Daniel Grötsch für Michal Jedlicka bekam die heimische Abwehr mehr Stabilität. Nach einer Ecke war Christoph Schwarzmeier zur Stelle und schob zur Führung ein. Drei Minuten später erhöhte Jakub Karel auf 2:0. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste tonangebend und kamen durch ihren besten Spieler, Simon Bösl, zum Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss hatte Bösl den Ausgleich auf dem Fuß. Aufgrund des Chancenverhältnisse war der Sieg des Spitzenreiters glücklich.DJK Neustadt/WN II 2:1 (1:0) VfB RothenstadtTore: 1:0 (11.) Stefan Siegert, 1:1 (49.) Sebastian Schwarzer, 2:1 (63.) Sandro Dotzler - SR: Wolfgang Bäumler (Waldthurn) - Zuschauer: 30(wsc) Nach einer klar dominierten ersten Halbzeit führten die Gastgeber zur Pause durch das herrliche Kopfballtor von Stefan Siegert verdient mit 1:0. Nach dem Seitenwechsel gab die DJK aber die Zügel aus der Hand. Sebastian Schwarzers Ausgleich läutete einen offenen Schlagabtausch ein, bei dem der VfB die besseren Möglichkeiten besaß. So fiel die erneute Führung durch Sandro Dotzler eher überraschend. In der Schlussphase lag der Ausgleich mehrfach in der Luft, doch brachte die junge Heimelf brachte den Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.SpVgg Moosbach 4:0 (3:0) SV FloßTore: 1:0 (43.) Manuel Hermann, 2:0 (44.) Kevin Vogel, 3:0 (45.) Thomas Vitek, 4:0 (54.) Michael Bauer - SR: Hans Stubenvoll (VfB Mantel) - Zuschauer: 75(gi) Im Heimspiel gegen Floß gelang der SpVgg ein 4:0-Sieg. Die schwachen Flosser waren zu keiner Minute eine Gefahr für Moosbach. Die Tore wurden durch schöne Spielzüge erzielt. Von der 43. bis zur 45. Minute fiel mit drei Toren bereits die Vorentscheidung. Der Sieg hätte deutlich höher ausfallen können. Moosbach ging als absolut verdienter Sieger vom Platz.SpVgg Schirmitz II 3:0 (1:0) FC RoggensteinTore: 1:0 (15.) Nizamidin Haydari, 2:0 (65.) Daniel Wohner, 3:0 (78.) Alexander Herrmann - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (68.) Patrick Meierhöfer (Roggenstein)(du) Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die Reserve der SpVgg auf den siebten Tabellenplatz vorgearbeitet. Die Schützlinge von Spielertrainer Alexander Herrmann gestalteten die Partie gegen Roggenstein von Anfang an überlegen und kamen durch die Tore von Haydari, Wohner und Herrmann zu einem nie gefährdeten Dreier.TSV Püchersreuth 1:1 (0:1) DJK NeukirchenTore: 0:1 (29.) Stephan Riedl, 1:1 (87.) Sebastian Schell - SR: Cafer Uludag (Waldau) - Zuschauer: 120(sslk) Gerechtes Remis im Verfolgerduell der A-Klasse Ost: Neukirchen hatte den besseren Start und ging durch eine Standardsituation verdient in Führung. Danach übernahm allerdings der TSV das Kommando und hatte durch Meier noch vor der Pause die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Nach dem Wechsel wurden die Angriffe zielstrebiger und Gästetorwart Wittmann verhinderte mit starken Reflexen mehrfach gegen Burkhardt und Tobias Zahn den Ausgleich. Dieser fiel am Ende doch noch, als Sebastian Schell goldrichtig stand und zum Endstand einschob.FC Luhe-Markt II 0:2 (0:0) SpVgg Vohenstrauß IIITore: 0:1 (49.) und 0:2 (85.) Felix Fritsch - SR: Norbert Ferstl (Pressath) - Zuschauer: 25(tmr) Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen. Zwar hatte die SpVgg mehr Spielanteile, aber auch die FC-Stürmer hatten gute Chancen zur Führung. Kurz nach der Pause gelang den Gästen mit dem ersten Angriff das 1:0 durch Fritsch. Danach hatte die Heimelf mehr vom Spiel und war bei Möglichkeiten von Müller und Medgyesy dem Ausgleich nahe. Der FC ließ auch Freistoßgelegenheiten aus gefährlichen Positionen ungenutzt. Mit seinem zweiten Tor sorgte Fritsch für die Entscheidung.