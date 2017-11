Am Freitag leistete sich der SV Immenreuth (1./29) beim 1:2 in Kirchenthumbach einen Ausrutscher, zwei Tage später zog die SpVgg Windischeschenbach (2./29) nach. Durch den Punktverlust beim 1:1 bei der DJK Weiden (11./11) verloren die Windischeschenbacher die Tabellenführung an die punktgleichen Immenreuther. Allerdings hat die SpVgg zwei Spiele weniger ausgetragen, darunter die beim Sportgericht anhängige Partie gegen den VfB Weiden. Nur einen Zähler hinter dem Spitzenduo liegt der TSV Kastl (3./28), der die Derbyhürde bei der SpVgg Neustadt/Kulm (6./18) mit 3:2 gerade so nahm.

SV Immenreuth 8:1 (3:0) TSV Erbendorf IITore: 1:0 (20.) Jonas Fehrmann (20.), 2:0 (25.) Jonas Fehrmann (25.), 3:0 (37.) Michael Kaufmann, 4:0 (48.) Michael Kaufmann, 5:0 (55.) Michael Kaufmann, 6:0 (57.) Michael Kaufmann, 6:1 (61.) Benjamin Kraus, 7:1 (77.) Dominik Kastner, 8:1 (81.) Michael Weber - SR: Aziz Tiryaki (SV Altenstadt/WN) - Zuschauer: 48(döm) Die Partie verlief von Anfang einseitig, da die Gastgeber von Beginn an auf Pressing setzten. Trotzdem dauerte es bis zur 20.Minute, ehe Torjäger Jonas Fehrmann das erste Tor für den SVI erzielte. Daraufhin zog sich der TSV Erbendorf immer weiter zurück, konnte aber dem Druck der Immenreuther nicht standhalten. In der zweiten Halbzeit war die Partie innerhalb von zehn Minuten entschieden, da Michael Kaufmann mit einem Hattrick innerhalb von neun Minuten erfolgreich war. Danach verflachte die Partie und der Gast kam zum Ehrentreffer. Kurz vor dem Ende konnte der SVI weitere Treffer durch Dominik Kastner und Michael Weber bejubeln. Spieler des Tages war Michael Kaufmann mit zwei Vorlagen und vier Treffern.VfB Weiden 0:5 (0:2) SV Altenstadt/WNTore: 0:1 (27.) Julian Bäumler, 0:2 (43.) Nazim Tiryaki, 0:3 (60.) Daniel Wokensky, 0:4 (68.) Johannes Gruber, 0:5 (85.) Tobias Schuller - SR: Fritz Betzl, TSV Pressath - Zuschauer: 50(wet) Das Spiel war bei weitem nicht so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Nach kurzem Abtasten lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Die besseren Chancen hatten die Hausherren, so vergab Florian Kuschel völlig freistehend einen Kopfball aus fünf Metern, Florian Schrepel jagte eine Direktabnahme knapp übers Tor. Die Gäste gingen in der 27. Minute durch ihren agilsten Spieler, Julian Bäumler, in Führung. Der SV-Torwart war schon geschlagen, als Joachim Krämer den Ball noch von der Linie kratzte. Mitten in die Drangphase der Heimelf fiel das zweite Gegentor. Joachim Krämer führte einen Freistoß schnell aus und Nazim Tiryaki spitzelte den Ball ins Tor. Das 0:3 nach der Pause brachte die Vorentscheidung. Danach hatte Altenstadt leichtes Spiel und erzielte noch zwei weitere Tore.DJK Weiden II 1:1 (1:1) SpVgg W'eschenbachTore: 1:0 (6.) Philipp Ertl, 1:1 (12.) Frank Eckl - SR: Helmut Brenner - Zuschauer: 35Mit so viel Gegenwehr hatte die SpVgg Windischeschenbach nicht gerechnet. Die DJK Weiden II lieferte dem Titelfavoriten einen großen Kampf und verdiente sich das Remis. Die optisch leicht überlegenen Gäste fanden keine Mittel, um das Weidener Abwehrbollwerk zu knacken. Bei einigen Kontern hatte die DJK sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.SpVgg Neustadt/K. 2:3 (1:2) TSV KastlTore: 0:1 (27.) Patrik Schleicher, 0:2 (37.) Tobias Kastner, 1:2 (42.) Michael Kaußler, 1:3 (79.) Tobias Dobmann, 2:3 (88.) Johannes Fuchs - SR: Stefan Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 65(ww) In einem hart umkämpften, aber jeder Zeit fairen Derby landeten die Gäste einen glücklichen Sieg. Bereits nach fünf Minuten hatte Neustadt durch Stefan Bauer die Chance zur Führung. Im weiteren Spielverlauf der ersten 45 Minuten wurde der Gast immer stärker. Einen durchaus haltbaren Ball und einen kapitalen Abwehrfehler der SpVgg nutzte der TSV zur bis dahin verdienten 2:0-Führung. Glück für Neustadt, dass die Gäste dann zwei klare Chancen leichtfertig vergaben. Nach dem Anschlusstreffer kamen die ersatzgeschwächten Neustädter stärker ins Spiel und drängten in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Einen schön vorgetragenen Konter nutzte der Gast eiskalt zum vorentscheidenden dritten Treffer. Obwohl Neustadt am Drücker blieb, gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 3:2.SpVgg Trabitz 5:3 (2:1) SG Brand/EbnathTore: 1:0 (16.) Abdelmelik Jemal, 2:0 (35.) Abdelmelik Jemal, 2:1 (37.) Dominik Hautmann, 2:2 (46./Eigentor) Wolfgang Stangl, 3:2 (69.) Merhawi Teklemariam, 3:3 (70.) Max Geißler, 4:3 (82./Elfmeter) Merhawi Teklemariam, 5:3 (85.) Merhawi Teklemariam - SR: Reinhard Castro Moreno (Wernberg) - Zuschauer: 23SV Grafenwöhr II 0:0 SC K'thumbach IISR: Hans Stubenvoll (VfB Mantel) - Zuschauer: 30