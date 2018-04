Die SpVgg Windischeschenbach (1. Platz/48 Punkte) hat einen Riesenschritt hin zur Meisterschaft in der A-Klasse West getan. Im Spitzenspiel holt sich der Tabellenführer den Dreier. Zudem strauchelt ein Verfolger.

Nach dem Schlusspfiff lagen sich die Windischeschenbacher in den Armen. Nach hartem Kampf hatten sie soeben den Mitkonkurrenten TSV Kastl (3./38) mit 2:0 bezwungen. Und als die Kunde von der 1:2-Niederlage des zweitplatzierten SV Immenreuth (2./40) bis nach Kastl drang, schalteten die SpVgg-Akteure beim Jubeln noch einen Gang höher. Auch wenn Immenreuth ein Spiel und Kastl zwei Spiele weniger ausgetragen haben, scheint eine Vorentscheidung in Sachen Direktaufstieg zugunsten der Windischeschenbacher gefallen zu sein.VfB Weiden 2:0 (2:0) DJK Weiden IITore: 1:0 (09.) Christoph Landgraf, 2:0 (42.) Christoph Landgraf - Gelb/Rot: (85.) Stefan Heisig (VfB) - SR: Willi Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 50(wet) In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Tore erzielte aber nur die Heimelf. Christoph Landgraf setzte sich in der 9. Minute gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte die Führung für den VfB. In der 42. Minute eine ähnliche Situation: Wieder kam Christoph Landgraf an der Strafraumgrenze an den Ball und verwandelte überlegt zur Pausenführung. In der zweiten Halbzeit spielte nur noch die DJK. Man merkte der Heimelf an, dass sie innerhalb von acht Tagen das vierte Spiel absolvierte. Die Gäste scheiterten mehrmals am sehr gut aufgelegten Torwart der Heimelf. So blieb es am Ende beim etwas glücklichen Heimsieg.TSV Kastl 0:2 (0:1) SpVgg W'eschenbachTore: 0:1 (43.) Maximilian Bäumler, 0:2 (54.) Alexander Benner - SR: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 90(kej) Da der Gastgeber bei diesem Spiel mehrere Akteure ersetzen musste, lagen die Vorteile beim Tabellenführer. In einer ersten Halbzeit fast ohne Torchance war es Bäumler, der die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff mit 1:0 in Führung brachte. Im zweiten Durchgang hielt der gute TSV-Keeper Federsel seine Mannschaft mit einigen starken Paraden im Spiel. Er war aber beim 0:2 von Benner machtlos. Die Gastgeber wehrten sich bis zum Schluss gegen die Niederlage und hatten noch eine große Gelegenheit zum Anschlusstreffer.SVSW Kemnath II 1:1 (1:0) SC K'thumbach IITore: 1:0 (45.) Florian Krauß, 1:1 (73.) Benjamin Hoch - SR: Stephan Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 40(fho) In einem ausgeglichenen Spiel trennen sich beide Mannschaft leistungsgerecht. Die Schwarz-Weißen waren in der ersten Hälfte leicht überlegen. Allerdings blieben hochkarätige Chancen aus. Ein Foul im gegnerischen Strafraum führte zum Strafstoß für den SVSW. Diesen konnte Krauß routiniert zum 1:0-Halbzeitstand verwandeln. In der zweiten Hälfe verflachte das Spiel zunächst. Erst nach einem sehenswerten Freistoßtor aus 30 Metern von der Auslinie durch Hoch gewann die Partie an Fahrt. Nun drückte Kirchenthumbach auf den Siegtreffer. Auch der Gastgeber setzte nach vorne Akzente. Ein Siegtreffer blieb jedoch beiden Teams verwehrt.SG Brand/Ebnath 1:0 (0:0) SV Altenstadt/WNTore: 1:0 (46.) Dominik Hautmann - SR: Bernd Dietl (TSV Krummennaab) - Zuschauer: 30(kut) Die ersatzgeschwächte SG Brand/Ebnath war von Beginn an bemüht, den Offensivdrang der Gäste durch eine konzentrierte Abwehrarbeit zu unterbinden. So kam es, dass sich Altenstadt trotz deutlich mehr Ballbesitz in der 1. Halbzeit keine klaren Torchancen erspielen konnte. Kurz nach der Pause leitete eine sehenswerte Kombination das 1:0 ein. Hautmann schoss aus acht Metern unhaltbar zum 1:0 für die Hausherren ein. Auch in der Folge blieben die Angriffsversuche der Gäste in der vielbeinigen Abwehr um Routinier Netzel hängen, so dass der Sieg der Heimmannschaft aufgrund der taktischen Leistung in Ordnung geht.SpVgg Neustadt/K. 2:1 (1:0) SV ImmenreuthTore: 1:0 (25./Eigentor) Lukas Brunner, 1:1 (60.) Dominik Kastner, 2:1 (90+1) Stefan Pühl - SR: Gerd Rieß (Weidenberg) - Zuschauer: 70(ww) In der Anfangsphase waren beide Mannschaften auf Torsicherung bedacht, so dass es keine klare Torchance gab. Etwas glücklich fiel der Führungstreffer für die Gastgeber, als Lukas Brunner vor dem einschussbereiten Dominic Dollhopf klären wollte und ins eigene Tor traf. Kurz vor dem Wechsel hatte Dominic Dollhopf das 2:0 auf dem Fuß, Gästetorwart Scherm parierte jedoch glänzend. Nach dem Wechsel war die Partie zunächst ausgeglichen. Als Kastner wie aus heiterem Himmel zum Ausgleich traf, war zunächst Immenreuth die dominierende Mannschaft, ohne jedoch die sichere Abwehr der SpVgg in Verlegenheit zu bringen. In der 88. Minute vergab Ralf Dollhopf den Führungstreffer für die SpVgg, als er alleine vor dem Tor Gästetorwart Scherm anschoss. In der Nachspielzeit fiel doch noch der Siegtreffer für die Gastgeber, als Stefan Pühl mit einem Volleyschuss nach einer Ecke das 2:1 erzielte.SpVgg Trabitz 4:2 (1:1) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (17.) Andreas Reiter, 1:1 (45.) Abdul Ahmed, 2:1 (54.) Nesredin Mohamed, 3:1 (56.) Nesredin Mohamed, 3:2 (80./Eigentor) Andreas Dzierza, 4:2 (85.) Wolfgang Stangl - SR: Hakki Gökcel (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 40