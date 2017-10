Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Der TSV Kastl (3./25) leistete sich einen 1:3-Ausrutscher bei der SV Grafenwöhr II (8./15) und hat nunmehr einen Drei-Punkte-Rückstand auf den alleinigen Tabellenführer SpVgg Windischeschenbach (1./28). Der Spitzenreiter nahm die Hürde bei der SpVgg Neustadt/Kulm (6./17) überraschend klar mit 4:1. Mit Kastl gleichgezogen hat der SV Immenreuth (2./25), der der DJK Weiden II (10./9) beim 5:0-Sieg keine Chance ließ.

SV Immenreuth 5:0 (2:0) DJK WeidenTore: 1:0 (20.) Matthias Stelzl, 2:0 (40.) Michael Kaufmann, 3:0 (65.) Jonas Fehrmann, 4:0 (85.) Florian Stelzl, 5:0 (88./Foulelfmeter) Michael Kaufmann - SR: Ludwig Schreml - Zuschauer: 76(döm) In einem einseitigen Kirwaspiel gewann der Gastgeber am Ende verdient mit 5:0. Den Torreigen eröffnete Matthias Stelzl der mit einen strammen Schuss Gästetorhüter Fijalkowski überraschte. Das 2:0 durch Spielertrainer Michael Kaufmann fiel kurios. Der Torwart der Gäste schlug den Ball aus dem Strafraum genau auf den Kopf von Kaufmann, dessen Kopfball trudelte aus 30 Metern Entfernung am verdutzten Keeper vorbei ins Tor. Mit dem 3:0 durch Fehrmann der einen Abpraller nutzte, war das Spiel gelaufen. Das 4:0 resultierte durch ein Eigentor der Gäste. Mit einem verwandelten Foulelfmeter durch Michael Kaufmann, der den selbigen herausgeholt hatte, war die Partie entschieden. Die Gäste die sich 90 Minuten lang nur in der Defensive befanden, hatten in der Nachspielzeit ihre einzige Chance.SG Brand/Ebnath II 4:1 (2:0) SVSW Kemnath IITore: 1:0 (23.) Tobias Stemmer, 2:0 (33.) Tobias Stemmer, 2:1 (56.) Almir Kesetovic, 3:1 (79.) Maximilian Pickert, 4:1 (82.) Sven Kuhbandner - SR: Markus Kühlein - Zuschauer: 130(kut) Die rund 130 Zuschauer sahen von Beginn an ein attraktives Spiel. Nach gut einer halben Stunde führte die Heimmannschaft durch Tore von Tobias Stemmer mit 2:0. In der 56. Minute keimte beim SVSW Hoffnung auf, als Almir Kesetovic unbedrängt zum 2:1 einschob. Die SG ließ sich jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Als Max Pickert das 3:1 erzielte (79.), war der Widerstand der Kemnather gebrochen. Drei Minuten später stellte Sven Kuhbandner den Endstand her.VfB Weiden 7:2 (4:1) TSV Erbendorf IITore: 0:1 (23.) Kevin Meyer, 1:1 (26.) Thorsten Meyer, 2:1 (32.) Florian Kuschel, 3:1 (37.) Florian Schrepel, 4:1 (43.) Florian Schrepel, 5:1 (55.) Bexhet Zabeli, 5:2 (60.) Marco Kurz, 6:2 (67.) Florian Schrepel, 7:2 (73.) Florian Kuschel - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 30(wet) Beide Mannschaften mussten mehrere Stammspieler ersetzen. So war es nicht verwunderlich, dass die ersten Minuten von vielen Fehlpässen geprägt waren. Mit ihrer ersten Aktion in Strafraumnähe gingen die Gäste in Führung. Das war der Weckruf für die Heimelf. Andreas Stemmler setzte sich auf der rechten Seite durch, Thorsten Meyer verwandelte die Hereingabe zum verdienten Ausgleich. Florian Kuschel und zweimal Florian Schrepel sorgten für die Pausenführung. Nach der Pause das gleiche Bild, es spielte nur noch die Heimelf. Bexhet Zabeli markierte in der 55. Minute den fünften Treffer für den VfB. Mit einer schönen Einzelleistung erzielte Marco Kurz den zweiten Erbendorfer Treffer. Florian Schrepel per Foulelfmeter und Florian Kuschel sorgten für den Endstand.SpVgg Neustadt/K. 1:4 (0:2) SpVgg W'eschenbachTore: 0:1 (35.) Maximilian Bäumler, 0:2 (42.) Frank Eckl, 0:3 (66.) Frank Eckl, 1:3 (75.) Oliver Weiß. 1:4 (81.) Maximilian Bäumler - SR: Norbert Ferstl (Pressath) - Zuschauer: 110(ww) Eine bittere Niederlage für die Gastgeber, welche jedoch zu hoch ausfiel. Neustadt hatte Glück, dass die Gäste nach drei Minuten nur den Pfosten trafen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Heimelf stärker. Die Gästeabwehr stand jedoch sicher. Ein krasser Abwehrfehler führte zur Gästeführung. Weiß hatte sieben Minuten später den Ausgleich auf den Fuß, scheiterte jedoch an Torwart Latorre. Nur drei Minuten später nutzen die Gäste einen weiteren Fehler und konterten eiskalt zur 2:0-Pausenführung. Neustadt steckte jedoch nie auf, selbst als der Spitzenreiter auf 3:0 erhöhte. Nach dem Anschlusstreffer durch Weiß keimte noch einmal Hoffnung auf. Mit dem 4:1 war die Partie entschieden.SpVgg Trabitz 2:0 (1:0) SC K'thumbach IITore: 1:0 (32.) Daniel Schregelmann, 2:0 (87.) Merhawi Teklemariam - SR: Michael Wittmann (Waldthurn) - Zuschauer: 60SV Grafenwöhr II 3:1 (2:0) TSV KastlTore: 1:0 (6.) Alexander Kasper, 2:0 (45.) Fabian Lober, 3:0 (70.) Sebastian Döth, 3:1 (83.) Patrick Lang - SR: Reinhard Castro Moreno (Wernberg) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (82.) Olver Paulus (SV)