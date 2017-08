Nach drei Spieltagen weisen in der Kreisklasse Ost mit dem TSV Pleystein und SV Altenstadt/Voh. zwei Teams, die man nicht auf der Rechnung hatte, sowie der TuS Schnaittenbach die volle Punktausbeute auf. Spaziergänge stehen dem Trio diesmal nicht bevor. Der SV Altenstadt/Voh. wird vom Favoriten DJK Neustadt auf Herz und Nieren geprüft. Nur vermeintlich leichter haben es der TSV Pleystein gegen FC Weiden-Ost II und der TuS Schnaittenbach im Derby gegen den in den Startblöcken hängengebliebenen FC Luhe-Markt.

SV Altenstadt/Voh. So. 15.00 DJK NeustadtEs ist das vierte Heimspiel in Folge für den SV. "Der Gegner ist mir völlig unbekannt. Ich weiß nur, dass es der absolute Titelfavorit ist", sagt Trainer Markus Karl. Sein Team müsse sich nochmals steigern, um Paroli bieten zu können. Sollte es gelingen, das Passspiel zu verbessern und die Laufwege clever auszuführen, könnte ein Punkt drin sein. Schuller stößt wieder zum Kader. Gästetrainer Bernd Häuber stellt fest, dass der frühe Rückstand in Störnstein die taktischen Vorstellungen über den Haufen geworfen hatte. Mit großer Moral habe man sich in Abschnitt zwei den Punkt verdient. Die Personallage entspannt sich, da nur Marco Schaupert fehlt. Dementsprechend lautet die Vorgabe: drei Punkte.SV Waldau So. 15.00 SV StörnsteinErste Hälfte pomadig, dann verbessert, aber verdient verloren - so lautet das Resümee des Waldauer Trainers Daniel Wolfrath zum Spiel in Flossenbürg. Die Urlauber werden weniger, es fehlt nur noch Hausner. Walberer, Rewitzer und Woppmann sind weiter verletzt. "Natürlich wollen wir gewinnen, aber dazu müssen wir uns kämpferisch verbessern", sagt Wolfrath. Sein Gegenpart Tobias Schiener spricht von einer ansprechenden Leistung gegen die Neustädter DJK. Jedoch machte man den Sack nicht frühzeitig zu. Trotz des Fehlens einiger Leistungsträger fährt Störnstein mit Selbstbewusstsein nach Waldau. Mit der richtigen Einstellung ist ein Dreier nicht unrealistisch für Schiener.TSV Flossenbürg So. 15.00 ASV NeustadtDas TSV-Team um Trainer Mario Neuber will das Selbstbewusstsein aus dem ersten Sieg gegen den letztjährigen Konkurrenten und Mitaufsteiger mitnehmen. Personell ist der TSV immer noch "urlaubsgeschädigt". Gegen die gut eingespielten Gäste gilt es, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Hans Wiesenbacher vom ASV spricht von einem hochverdienten Sieg in Pirk. Deshalb fährt die Felix-Elf ganz entspannt zum TSV, den man ja aus dem letzten Jahr noch gut kennt. Das Team von Trainer Pianka sollte jedoch in der Chancenverwertung noch effektiver werden, merkt Wiesenbacher an.SpVgg Pirk So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß II20 Minuten lang war die SpVgg unkonzentriert gegen den ASV Neustadt und dies hat zur Niederlage geführt. "Uns muss klar werden, dass jedes Spiel für uns ein Endspiel ist und wir zu Hause punkten müssen, weil die komplette Rückrunde dann auswärts gespielt werden muss", sagt Trainer Stefan Kleber. Die Moral stimmt, das Team arbeitet hart weiter und wird auch aus den Fehlern lernen. Als Grund für den Vohenstraußer Stolperstart nennt Coach Markus Grosser das Problem, dass die Truppe noch nicht eingespielt ist. Der Kader wird aufgrund der Personalprobleme der "Ersten" immer wieder durcheinander gewürfelt. In Pirk sieht Grosser sein Team auf Augenhöhe und darum will er auch zumindest einen Punkt mitnehmen.FSV Waldthurn So. 15.00 SG Ehenfeld"Am Sonntag ist ein entscheidendes Spiel, das uns die Richtung zeigt, wo die Reise hingeht", sagt FSV-Trainer Markus Dagner. Die Aufstellung entscheidet sich wegen Urlaub und Verletzungen erst am Sonntag. Beim Gast war Trainer Martin Winkler mit der Leistung seiner Notelf gegen Schnaittenbach zufrieden. Auch bei der SG ist die bisherige Ausbeute von einem Zähler nicht das Optimum. Personell werden die Varianten für Coach Winkler wieder besser.TSV Pleystein So. 15.00 FC Weiden-Ost IIDie Euphorie ist groß und die Stimmung top beim TSV. Das Team von Hans-Jürgen Mühling ist in Tabellenregionen vorgestoßen, die es seit vielen Jahren nicht mehr kannte. Es mache Freude, die jungen Burschen zu trainieren, die voll mitziehen und den Erfolg ihrer Trainingsarbeit im Spiel ernten, sagt Mühling. Die Hochzeiter sind wieder da, es fehlen nur noch Klotz und Schneider. Gästetrainer Martin Oppitz spricht von einer erschreckend ersten Halbzeit gegen Waldthurn und einem glücklichen Sieg in der Nachspielzeit. Wie sich Pleystein entwickelt, davor hat Oppitz Respekt. Mit Skora, F.Sichert, Füssl und Hofmeister fehlen immer noch einige Urlauber. Zudem ist B. Sichert aus beruflichen Gründen nicht da. "Ohne eine Leistungssteigerung nehmen wir nichts mit", warnt Oppitz.TuS Schnaittenbach So. 17.30 FC Luhe-Markt"Wir sind im Soll", sagt TuS Trainer Turan Bafra. Der knappe Sieg im Derby in Ehenfeld hätte höher ausfallen können. Selbstbewusst, aber nicht überheblich geht man in das Treffen gegen den Nachbarn. Hirmer, Bösl, Moucha kehren zurück, Oheim ist in Urlaub. Krisch und Hiltl und weiter verletzt. Natürlich hatte der FC keinen Bombenstart, aber die Gegner waren ja auch nicht "ohne". Nun trifft man auf einen Titelfavoriten. Positiv ist für Andreas Hammer, dass die Einstellung im Team stimmt und bis auf den verletzten Hofstetter der Kader wieder komplett ist.