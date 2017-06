Der Kader der SpVgg SV Weiden erhält einen internationalen Anstrich. Pünktlich zum Trainingsauftakt präsentierte der Fußball-Bayernligist zwei weitere Neuzugänge.

Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt. Nun geht es darum, dass wir uns möglichst schnell zu einer Einheit finden. Stefan Fink, Cheftrainer der SpVgg SV Weiden

Mit dem Tschechen Martin Polom und dem Kroaten Marko Smodlaka haben die Schwarz-Blauen ihre personellen Planungen zumindest vorerst abgerundet. Der 21-jährige Polom kommt vom Bezirksligisten SV Poppenreuth, für den er seit Januar 2016 gespielt hat. Der Defensivspieler stammt ursprünglich aus der Jugend des tschechischen Erstligisten FC Viktoria Pilsen.Der 23-jährige Smodlaka ist Torwart und hat ein halbes Jahr lang das Trikot des FC Luhe-Markt getragen. Sein Heimatverein ist der kroatische Zweitligist NK Radnik-Sesvete.Zuvor hatten die Weidener bereits die Verpflichtung von Andreas Müller (DJK Ammerthal), Andreas Schimmerer (SV Etzenricht), Andreas Graml und Michael Busch (beide FC Amberg), Florian Rupprecht (SpVgg Bayern Hof) und Martin Bächer (SV Mitterteich) bekanntgegeben. Verlassen haben den Traditionsverein Ralph Egeter, Andreas Wendl, Thomas Schneider (alle DJK Ammerthal), Lukas Hudec (TSV Detag Wernberg), Ibrahim Devrilen (SV Etzenricht) und Alexander Jobst (Ziel unbekannt). Eine halbjährige Auszeit nimmt Tobias Plößner.Vier Wochen vor dem Bayernliga-Auftakt verfügen die Schwarz-Blauen über 28 Spieler, darunter viele U19-Talente. Aus diesem Reservoir soll zusätzlich die Kreisliga-Mannschaft gespeist werden. "Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt", sagt Cheftrainer Stefan Fink. "Nun geht es darum, dass wir uns möglichst schnell zu einer Einheit finden." Der Nachfolger von Franz Koller äußert lediglich einen Wunsch: "Wir hätten gerne noch einen Offensivspieler. Ich weiß aber nicht, ob sich dies verwirklichen lässt."Kein Fragezeichen setzt Fink hinter die kurze Vorbereitungszeit bis zum Saisonstart am 15./16. Juli. "Wir haben allen Laufpläne an die Hand gegeben. Ich gehe davon aus, dass jeder seine Hausaufgaben erfüllt hat." Zum Aufgalopp am Sonntag mussten die Spieler gleich zweimal ran. Am Vormittag standen zunächst Ballarbeit und Kraftübungen auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es auf die Tartanbahn des Kepler-Gymnasiums. Strecken über 800 und 1000 Meter mussten in bestimmten Zeiten absolviert werden. Daneben wurden Abläufe beim Passspiel geübt.In den nächsten Tagen bitten Fink sowie seine Co-Trainer Martin Schuster und Matthias Winter viermal zum Training. Und zwar nicht auf dem Gelände am Wasserwerk, sondern auf dem Sportplatz der DJK Letzau. "Dort finden wir bessere Trainingsbedingungen vor", erklärt Fink. Am Wochenende werden die Schwarz-Blauen erstmals Spielpraxis sammeln. Ein Teil des Kaders nimmt am Jubiläumsturnier des SV Etzenricht teil, die andere Hälfte absolviert am Samstag ein Testspiel beim Landesligisten TSV Bad Abbach.