Die Kreisliga Nord startet in die neue Saison. Bereits am Samstag stehen zwei Partien auf dem Programm.

Der SV Neusorg und der SV Plößberg eröffnen am Samstag um 15 Uhr die Kreisliga-Spielzeit 2017/18. Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr empfängt der FC Tremmersdorf zum Derby den SC Kirchenthumbach. Bezirksligaabsteiger SV Grafenwöhr hat Aufsteiger SV Anadoluspor zu Gast und der selbst ernannte Aufstiegskandidat FC Weiden-Ost tritt im Derby bei der DJK Irchenrieth an. Der zweite Aufsteiger VfB Mantel hat mit dem SVSW Kemnath eine extrem hohe Auswärtshürde zu bewältigen.SV Neusorg Sa. 15.00 SV PlößbergMit durchwegs positiven Testspielergebnissen im Rücken starten die Gastgeber in die Auftaktpartie. Das Hauptaugenmerk von Neu-Trainer Tilo Seebach lag neben der Fitness und dem Spielerischen auf der Integration der Neuzugänge. Fehlen werden der noch ein Spiel gesperrte Walberer, ihn wird Wedlich im Tor vertreten, sowie Horn und Göllner. Gästecoach Harald Walbert freut sich auf das Auftaktmatch. "Uns haben gestandene Kreisligaspieler verlassen, so dass sich für die nachrückenden Akteure die Gelegenheit bietet sich zu beweisen. Wir möchten auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause fahren". Torjäger Sonnberger, Martin Giering und der langzeitverletzte Lalenko werden fehlen.FC Tremmersdorf Sa. 18.00 SC KirchenthumbachFC-Spielertrainer Schäffler kann mit der Vorbereitung nicht zufrieden sein. Zu oft fehlten berufs- oder verletzungsbedingt wichtige Leistungsträger. Für das Derby kann er allerdings seine Top-Elf aufbieten. "Wir möchten unseren Gästen auf Augenhöhe begegnen und streben einen Sieg an", motiviert er sein Team. "Mit dem Gastspiel in Tremmersdorf haben wir gleich ein knallhartes Derby vor der Brust", bereitet Gästespielertrainer Daniel Klempau sein Team auf die Partie vor. "Wenn man die letzte Saison betrachtet, steht es im direkten Vergleich 2:0 für Tremmersdorf. Dies gilt es aufzuholen", motiviert er seine Mannschaft. "Trotz der Ausfälle von Greupner, Lautner, Speckner, Perl und Strauß, werden wir Gas geben."DJK Weiden So. 15.00 TSV Erbendorf"Die Vorbereitung verlief sehr schlecht und wir haben auch noch jetzt mit Verletzten und Urlaubern zu kämpfen", berichtet DJK-Coach Matthias Müller. "So stellt sich die Mannschaft gegen Erbendorf von selbst auf. Wir wären mit einem Remis mehr als zufrieden." Treml, Ertl, Aha sowie die langzeitverletzten Wildgans und Zahn werden werden fehlen und hinter Hüttner steht ein Fragezeichen. Mit einer neuformierten Mannschaft starten die Gäste in die Saison. Die Vorbereitung verlief zufriedenstellend. Die Verantwortlichen um Trainer Stefan Rupprecht werden der jungen Mannschaft Zeit geben, sich zu entwickeln.DJK Irchenrieth So. 15.00 FC Weiden-Ost"Die neuen Spieler haben sich gut eingebracht. Wir haben viel Qualität hinzubekommen und sind eine richtig gute Truppe geworden", resümiert DJK-Spielertrainer Benny Scheidler eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen. "Wir werden den Gästen keinen Raum geben und möchten unsere Heimstärke ausnutzen. Die Punkte sollen unbedingt zu Hause bleiben." Personell sind alle an Bord. Gästecoach Peter Kämpf spricht ebenfalls von einer durchwachsenen Vorbereitung. "Die Neuzugänge haben sich gut integriert und machen Hoffnung auf mehr. Unser Auftaktgegner hatte uns letztes Jahr zweimal am Rande einer Niederlage und in der Vorbereitung gegen uns gewonnen. Wir sind aber gewappnet".SVSW Kemnath So. 15.00 VfB Mantel"Die neuen Spieler wurden sehr gut integriert und auch die Vorbereitung verlief sehr positiv", freuen sich Spielertrainer Christian Ferstl und sein Team auf den Saisonauftakt. "Wir dürfen den Aufsteiger auf keinen Fall unterschätzen", warnt er seine Mannschaft. "Wenn wir den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen können, werden die Punkte aber bei uns bleiben." Bis auf Gradl steht der komplette Kader zur Verfügung. "Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns gebracht", berichtet Gästecoach Tobias Heindl. "Leider haben wir im Moment sehr viele verletzte Spieler. Auch wenn es in Kemnath ein schwieriges Unterfangen wird, werden wir alles geben, um die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten zu müssen."SpVgg SV Weiden II So. 15.00 DJK EbnathGut vorbereitet geht das junge U23-Team an den Start. Natürlich soll das erste Heimspiel gewonnen werden. Die letztjährige Saisonauftaktniederlage in Ebnath ist noch nicht vergessen. Trainer Fachtan würde gerne den einen oder anderen Bayernliga-Routinier einsetzen. Urlauber Michael Riester fällt aus. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Ein besonderes Augenmerk gilt dem agilen Winterneuzugang Daniel Walther. Zum Saisonauftakt haben die Gäste gleich eine nahezu unlösbare Aufgabe zu bewältigen. Beim Meisterschaftsmitfavoriten, wird nicht viel zu holen sein. Allerdings geht die Sebald-Truppe gut vorbereitet in die neue Serie. Bis auf Andreas Daubner (Trainingsrückstand) sind alle an Bord.SV Grafenwöhr So. 16.00 SV AnadolusporBei den Gastgebern summieren sich die Verletzten. Stefan Wächter, Kraus, Weissel, Rahn und Drat sind verletzt, Jordan sowie Johannes Wächter stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. So fehlen sieben Spieler zum Saisonauftakt, womit sich die Mannschaft von selbst aufstellt. Auch der Aufsteiger muss urlaubsbedingt auf mehrere Stammakteure verzichten. Mit der Vorbereitung ist Trainer Chousein Chousein zufrieden. In der allerersten Kreisligapartie will man alles geben, um zu punkten.