Amberg/Weiden. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Partner Lotto Bayern losen am Sonntag, 30. Juli vor dem Zweitliga-Spiel 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern die 1. Hauptrunde im Bayerischen Toto-Pokal aus. Ab 10.15 Uhr überträgt der BFV die Auslosung im Nürnberger Stadion live auf seiner facebook-Seite (www.facebook.com/bfv-online).

64 Mannschaften haben sich für den Pokalwettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert. Sie werden für die 1. BFV-Hauptrunde auf sechs Regionaltöpfe aufgeteilt. Aus unserer Region sind mit den Bayernligisten DJK Ammerthal und DJK Gebenbach sowie den Kreispokalsiegern SV Schwarzhofen (Kreis Schwandorf/Cham) und Inter Bergsteig Amberg (Kreis Amberg/Weiden) noch vier Mannschaften im Rennen. Sie sind dem Regionaltopf 3 zugeteilt, in dem sich auch noch Landesligist ASV Cham und der TV Oberndorf (Kreispokalsieger Regensburg) befinden.Wie bisher dürfen sich zunächst die 24 Kreissieger in ihrem Regionaltopf einen Wunschgegner aussuchen. "Gerade für die Kreissieger ist die 1. Toto-Pokal-Hauptrunde etwas ganz Besonderes. Das Wunschlos garantiert den Underdogs mindestens einen Pokal-Kracher auf eigenem Platz", betont Verbands-Spielleiter Josef Janker. Die 1. Toto-Pokal-Hauptrunde findet am 8./9. August statt. Heimrecht hat immer der unterklassige oder erstgezogene Verein (bei Klassengleichheit). Der Toto-Pokalsieger 2017/2018 startet in der folgenden Saison in der lukrativen 1. DFB-Pokal-Hauptrunde.