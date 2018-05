Die SpVgg SV Weiden setzt auf ihren Nachwuchs. In den letzten Tagen machte der Fußball-Bayernligist die Vertragsverlängerungen der U-19-Landesligaspieler Nico Stark, Patrick Pohl, Devante Choice, Lukas Weiß und Jonas Träger perfekt. Mit Sebastian Bilz soll zudem ein weiterer U19-Spieler den Sprung in den Bayernligakader schaffen. Bilz konnte bei Paralleleinsätzen in der Kreisliga-Mannschaft sofort überzeugen. Der Tirschenreuther spielt seit seinem elften Lebensjahr am Nachwuchsleistungszentrum in Weiden.

Nico Stark kam erst zur Winterpause vom ASV Waldsassen und hat sich sehr gut entwickelt. Jonas Träger und Lukas Weiß tragen bereits seit der U12 das schwarz-blaue Trikot. Beide sind defensiv vielseitig einsetzbar. Devante Choice kam als Torwart im Alter von 16 Jahren ans NLZ. Patrick Pohl wechselte vor einem Jahr vom FC Amberg nach Weiden. Der talentierte Verteidiger befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch in der Warteschleife. Er wird erst in einigen Monaten einsatzbereit sein."Ziel ist es, dass alle nachrückenden A-Junioren Spielpraxis in den Herrenmannschaften sammeln und sich über die zweite Mannschaft für die Bayernliga empfehlen", sagte NLZ-Leiter Rainer Fachtan. Der Weg sei für alle Spieler offen. "Wichtig ist, dass die Jungen viel Spielzeit erhalten, um sich an die Spielweise im Seniorenbereich zu gewöhnen."