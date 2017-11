Das übliche Abklatschen nach dem Schlusspfiff entfällt: Fans, Spieler und Trainer der SpVgg SV Weiden müssen den Freitagabend anderweitig planen. Das für 19 Uhr angesetzte Oberpfalzderby in der Fußball-Bayernliga zwischen der Wasserwerkelf und der DJK Ammerthal entfällt aufgrund der schlechten Platzverhältnisse. "Der Boden ist einfach zu weich und tief, vor allem an den Rändern", sagte Vorstandsmitglied Rainer Fachtan am Donnerstagmittag nach einer Platzbegehung. Spielleiter Thomas Unger hat den Nachholtermin für März 2018 unter der Woche vorgemerkt. Die Schwarz-Blauen haben damit in diesem Jahr nur noch eine Partie zu absolvieren. Am Samstag, 25. November, geht es zur SpVgg Ansbach - dann ist Winterpause angesagt. Bild: A. Schwarzmeier