Rückrundenauftakt in der Bayernliga Nord: Für die SpVgg SV Weiden bietet sich die Chance, die letzten Rückschläge hinter sich zu lassen und quasi einen Neuanfang zu starten. Der Gegner ist aber alles andere als Fallobst.

Es ist klar, dass einige Spieler jetzt nervös werden, aber trotzdem erwarte ich mehr Mut, Risiko und Einsatz in unseren Aktionen. Stefan Fink

Nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Spielen und teils deftige Niederlagen - diese magere Ausbeute warf die Wasserwerkelf bis auf den 13. Platz in der Tabelle zurück. Das Heimspiel gegen den TSV Großbardorf am Samstag, 21. Oktober, um 16 Uhr im Sparda-Bank-Stadion hat also einen großen Stellenwert für die Elf von Trainer Stefan Fink. Der Coach will ein anderes Gesicht von seiner Mannschaft sehen: "Wir sind mental nicht auf der Höhe gewesen in den letzten Wochen. Wir müssen uns als Team aus dieser Situation herausziehen und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis."Bei nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze ist die Wende auch dringend von Nöten. Wie die Talfahrt gestoppt werden kann, hat mit der SpVgg Bayern Hof ausgerechnet der letzte Gegner gezeigt, als er mit 5:1 in Weiden die Oberhand behielt: "Wir müssen die Hofer als Vorbild nehmen. So aggressiv, defensiv kompakt und zweikampfstark hätte ich mir unser Auftreten gewünscht", sagt Fink.Vieles erinnert aktuell an die schwache letzte Saison, als der Herbst ebenfalls die problematische Jahreszeit für die SpVgg SV in sportlicher Hinsicht war. Im Vorjahresvergleich ist die Bilanz zum Hinrundenende nahezu identisch: 19 Punkte bei einem fast gleichen Torverhältnis (16/17: 19:41; 17/18: 23:41) bedeuteten damals ebenfalls nur Platz 13. Mit dem SV Erlenbach musste bislang nur ein Team mehr Gegentreffer (42) schlucken als die Weidener Defensive.Fink weiß um diese Schwäche, will aber auch mehr Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne sehen: "Wir müssen wieder kompakter nach hinten arbeiten und mehr Konstanz zeigen. Es ist klar, dass einige Spieler jetzt nervös werden, aber trotzdem erwarte ich mehr Mut, Risiko und Einsatz in unseren Aktionen. Wir schieben uns den Ball und die Verantwortung zum Teil ja nur zu." Die Aussprache zwischen Mannschaft, Trainerteam und sportlicher Leitung am vergangenen Sonntag verlief laut Fink "sehr positiv und selbstkritisch."Mit dem TSV Großbardorf kommt zum Rückrundenstart ein absolutes Topteam der letzten Bayernligaspielzeiten ans Wasserwerk. 18 Punkte konnte das zweitbeste Auswärtsteam der Liga in der Fremde bereits sammeln. Grund dafür ist die mit nur 19 Gegentreffern sattelfeste Defensive. Trotzdem reicht es für die Mannschaft von Trainer Dominik Schönhöfer aktuell nur zu Platz sieben. Die "Gallier" sind in guter Verfassung, was fünf Partien ohne Niederlage in Folge belegen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten 3:3.Auf dem personellen Sektor gibt es nur wenige Probleme für Fink und sein Trainerteam. Zum verletzten Andreas Schimmerer gesellt sich lediglich Andreas Graml (Grippe).