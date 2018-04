Ist dies die letzte Chance, um der Relegation zu entgehen? Die SpVgg SV Weiden braucht im Kellerduell gegen den Mitkonkurrenten SV Erlenbach einen Sieg, sonst ist der direkte Ligaverbleib kaum noch zu schaffen.

Ich appelliere deswegen an unsere Zuschauer, uns zu unterstützen, auch wenn ich weiß, dass unsere Heimspiele zuletzt nicht gut waren. Florian Schrepel, Trainer der SpVgg SV Weiden

Einen ersten Vorgeschmack auf mögliche Relegationsspiele bekommt die SpVgg SV Weiden am Samstag. Wenn der SV Erlenbach um 16 Uhr im Sparda-Bank-Stadion gastiert, dann wissen die Schwarz-Blauen, was die Stunde geschlagen hat. Fünf Punkte beträgt mittlerweile der Rückstand auf die DJK Don Bosco Bamberg, die den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Nur mit einem Heimdreier, es wäre der erste seit dem 15. September 2017 (4:1 gegen Erlangen-Bruck), können sich die Weidener Hoffnungen machen, die Oberfranken noch einzuholen."Wir müssen daran glauben, dass wir es noch schaffen können. Unser Ziel muss es sein, die ordentlichen Auftritte auswärts auch zu Hause abzurufen", sagt Florian Schrepel. Der Trainer richtet einen beschwörenden Hilferuf an die Weidener Fans. "Ich appelliere an unsere Zuschauer, uns zu unterstützen, auch wenn ich weiß, dass unsere Heimspiele zuletzt nicht gut waren. Die Mannschaft wird alles versuchen."In der Tat gleicht das Sparda-Bank-Stadion heuer alles andere als einer Festung. Mit 14 zu Hause erzielten Punkte hat nur der FC Amberg (4) weniger Zähler auf dem eigenen Platz geholt. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass mit dem SV Erlenbach das auswärtsschwächste Team der Bayernliga Nord seine Visitenkarte am Wasserwerk abgibt. Mit nur einem Sieg und drei Remis in 13 Spielen haben die Erlenbacher bislang alles andere als Angst und Schrecken auf des Gegners Platz verbreitet. Da die Abwehrreihen der beiden Kontrahenten zu den schwächsten der Liga zählen, stecken beide auf den Relegationsrängen fest."Unsere Formkurve geht leicht nach oben. Wir wollen den letzten Strohhalm nicht einfach wegwerfen, sondern eine gewisse Konstanz entwickeln und unseren Plan umsetzen", gibt Schrepel die Marschroute vor. Über weite Strecken gelang dieses Vorhaben beim 3:3 beim FSV Erlangen-Bruck, weswegen der erzielte Punkt für Schrepel zu wenig war: "Mit ein wenig Glück nehmen wir alle Zähler mit. Wir waren nah dran. Deswegen war es in dieser Woche, wichtig, wieder die Psyche der Spieler aufzurichten."Das musste auch sein Gegenüber. Trainer Sebastian Göbig kassierte mit seinem SV Erlenbach unter der Woche eine 1:6-Klatsche gegen Viktoria Aschaffenburg. Mit dem gleichen Ergebnis war auch vor zwei Wochen der TSV Aubstadt gegen die Unterfranken erfolgreich. Bei 23 Punkten und einem Spiel weniger als die SpVgg SV stehen auch die Gäste mit dem Rücken zur Wand. Auch der SVE weiß um die Vorzeichen: Der Sieger kann nochmals in den Kampf um den direkten Klassenerhalt eingreifen, während sich der Unterlegene bereits auf eine Saisonverlängerung einstellen muss.Nur gut, dass der Kader der SpVgg SV außer den Langzeitverletzten komplett ist und sich zuletzt auch die tschechischen Winterneuzugänge Adam Hajek und Patrik Kavalir treffsicher zeigten.