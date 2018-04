Es geht doch. Die SpVgg SV Weiden gewinnt die als "Endspiel" deklarierte Partie gegen den SV Erlenbach. Der 4:1-Sieg war der erste volle Erfolg nach zehn Spielen ohne Sieg und dem 2:0 am 28. Oktober 2017 beim 1. FC Sand.

Rückstand durch Kopfball

Viele Chancen vergeben

Benjamin Werner mit einem Dreierpack und Ondrej Brusch mit seinem Premierentreffer im schwarz-blauen Dress sorgten dafür, dass die SpVgg SV mit nun 28 Punkten auf Rang 14 in der Tabelle vorrückte. Der direkte Klassenerhalt befindet sich mit zwei Punkten Rückstand auf die DJK Don Bosco Bamberg wieder in Sichtweite. Dementsprechend war Trainer Florian Schrepel erleichtert: "Wir haben uns endlich einmal belohnt. Der Sieg war hochverdient und ich hoffe, dass uns das Erfolgserlebnis gut tut. Wir sind gut mit dem Druck umgegangen."Sein Gegenüber Sebastian Göbig ärgerte sich vor allem über seine personellen Möglichkeiten und die Tatsache, dass er sogar selbst als Spieler agieren musste: "Es ist natürlich bitter, wenn du zu so einem Spiel mit dem letzten Aufgebot fährst. Deswegen kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen."Die SpVgg SV startete unverändert im Vergleich zum Punktgewinn beim FSV Erlangen-Bruck in der Vorwoche. Allen Akteuren war die Bedeutung dieser Begegnung anzumerken. Stabilität in der Defensive war oberste Priorität, weswegen die Abtastphase länger als gewohnt ausfiel. Die erste gefährliche Aktion hatte Adam Hajek, als dieser nach einer Flanke von Matthias Heinl aus kurzer Distanz an Gästetorwart Kristijan Ivkic scheiterte (25.). Dann setzten die Gäste die erste Duftmarke. Eine Ecke von Baris Eren köpfte Jakob Traut unhaltbar unter die Latte zum 0:1 (35.)."In dieser Phase haben wir um das Gegentor gebettelt und waren zu weit weg von den Gegenspielern. Es war wichtig, dass wir schnell reagiert haben", meinte Schrepel. Denn kurz danach vollendete Benjamin Werner eine Kombination über die linke Seite. Der wieder als Außenverteidiger agierende Johannes Scherm und Ondrej Brusch servierten perfekt für Werner, der aus kurzer Distanz zum schnellen Ausgleich einschob (39.).Nach dem Pausentee nahm die Begegnung Fahrt auf, auch weil die SpVgg SV zielstrebig aus der Kabine kam. Diesmal kombinierten Heinl und Patrik Kavalir über rechts, der Ball kam zu Werner, der erneut vollstreckte - 2:1 (47.). Erlenbach lockerte die Deckung und auch die SpVgg SV spielte munter nach vorne, weswegen die Zuschauer jetzt ein kurzweiliges Spiel zu sehen bekamen. "Das war eine wilde Phase, die wir mit einem Treffer beruhigen hätten können. Aber auch Noah Schmidt hat gut gehalten", so Schrepel.In der Tat bot sich vor allem der SpVgg SV sich eine Fülle an Möglichkeiten, um frühzeitig eine Entscheidung herbeizuführen. Die besten davon vergaben Hajek zu hektisch (50.), Heinl und Polom alleine vor Ivkic (53./63.) sowie Brusch nach einem Alleingang (70.). Auf der Gegenseite konnte sich die Defensive der SpVgg SV aber auch bei Torwart Schmidt bedanken, der zweimal stark und in höchster Not reagierte (56./68.). Am Ende war es erneut Werner vorbehalten, für Beruhigung zu sorgen. Einen an ihn selbst verursachten Foulelfmeter verwandelte er sicher zum 3:1 (79.). Kurz vor Schluss durfte sich Brusch zum ersten Mal in die Weidener Torschützenliste eintragen (84.).Während sich der SV Erlenbach damit auf die Relegation einstellen kann, hat die Wasserwerkelf in den verbleibenden vier Spielen weiterhin alle Möglichkeiten. Am Samstag geht es zum Oberpfalzderby und designierten Absteiger FC Amberg. Schrepel hofft, dass die Tendenz weiter nach oben zeigt: "Wir sind im Aufschwung und müssen nachlegen. Es muss uns bewusst sein, dass dies nur der erste Schritt gewesen sein kann."

SpVgg SV Weiden: Schmidt, Wildenauer, Hegenbart, Rupprecht (71. Reich), Polom, Scherm, Heinl, Brusch, Hajek (75. Rodler), Kavalir, Werner (83. Busch)

Es muss uns bewusst sein, dass dies nur der erste Schritt gewesen sein kann. Florian Schrepel, Trainer der SpVgg SV Weiden

Schwarz-Blau hilft Blau-Weiß Die SpVgg SV Weiden hat den 1. EV Weiden bei seiner Crowdfunding- Aktion "Rettet die Oberliga" mit 500 Euro unterstützt. Bei der Partie zu Hause gegen den SV Erlenbach wurde das Eintrittsgeld gespendet, wenn jemand im Blue-Devils-Outfit eine Karte kaufte, ebenso wurde das Rückgeld für die Getränkebecher für den EV gesammelt. Michael Kurz, Initiator des Sponsorenclubs 20/21, überreichte dem Vorsitzenden Thomas Siller und Spieler Marcel Waldowsky den Betrag. So kamen 394 Euro zusammen, die die Verantwortlichen auf 500 Euro aufstockten. Für die SpVgg SV Weiden steht fest, dass es beide Vereine in Weiden noch sehr lange geben muss. Die Freundschaft der Klubs müsse gefestigt und weitere gemeinsame Aktionen geplant werden. Kurz betonte: "Ein Applaus an euere Fans und Sponsoren, dass es euch gelungen ist, die 100 000 Euro zusammenzubringen".

SV Erlenbach: Ivkic, J. Traut, Tschumak, Erdem, Eren (76. Göbig), P. Traut (75. Stoll), Koukalias, Sevim (58. Kremer), Steigerwald, Amouzouvi, FleckensteinTore: 0:1 (35.) Jakob Traut, 1:1 (39.), 2:1 (47.), 3:1 (79./Foulelfmeter) Benjamin Werner, 4:1 (84.) Ondrej Brusch - SR: Christian Keck (Erding) - Zuschauer: 265 - Gelb-Rot : (82.) Fulbert Amouzouvi (wiederholtes Foulspiel)