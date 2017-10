Einen punktereichen Oktober hatte sich Trainer Stefan Fink gewünscht. Der Start in diesen verläuft alles andere als "golden".

Würzburg. Mit einer 1:5-Niederlage kehrte die SpVgg SV Weiden am Samstag vom Gastspiel bei den Würzburger Kickers II zurück. Nicht nur das vierte sieglose Spiel in Serie, sondern auch die Deutlichkeit der Einbuße geben Anlass zur Sorge."Wir sind spätestens jetzt im Abstiegskampf angekommen, das muss jedem bewusst sein. Es ist im Moment einfach zu wenig, was wir zeigen. In dieser ausgeglichenen Liga wird das bestraft," kritisierte Fink seine Mannschaft. Die Gründe für die Niederlage sah er vor allem in der Defensive: "Klar hast du nicht gut nach hinten gearbeitet, wenn du fünf Gegentore bekommst. Wir haben einfach schlecht verteidigt, auch wenn wir heute personell gebeutelt waren." In der Tat fielen mit Michael Busch wegen Knieproblemen und Dominik Forster aus privaten Gründen zwei wichtige Akteure aus.Für Forster gab der 19-Jährige Noah Schmidt sein Bayernligadebüt, wobei dieser laut Fink "eine gute Leistung brachte und an den Gegentreffern keine Schuld hatte." Die Partie der beiden Tabellennachbarn begann ausgeglichen. Während Josef Rodler aus aussichtsreicher Position die erste Weidener Möglichkeit vergab (13.), schlug der Gastgeber in Person von Lukas Imgrund mit seiner ersten Torchance eiskalt zu (20.).Die Kickers übernahmen nun die Spielkontrolle. Noch vor dem Wechsel spiegelte sich diese Überlegenheit im Ergebnis wieder, als Moritz Lotzen sehenswert auf 2:0 erhöhte (42.). "Wir haben dann ein wenig umgestellt und sind besser ins Spiel gekommen. Nur müssen wir diese Phasen einfach länger durchziehen", beschreibt Fink die ersten Minuten nach dem Wechsel. Benjamin Werner flößte seinen Schwarz-Blauen mit dem Anschlusstreffer wieder Hoffnung ein (52.).Bevor die SpVgg SV aber Oberwasser bekam, zogen die jungen Würzburger die Zügel wieder straffer. Der eingewechselte Pascal Jeni machte mit seinem Doppelpack den Deckel auf die Partie (63./78.). Roman Hartleb schraubte das Debakel gar noch auf 5:1 (84.). "Es hilft nichts, wir müssen nach vorne schauen und gegen Hof wieder in die Erfolgsspur zurück", blickt Fink bereits auf den kommenden Freitag voraus. Dann empfängt die SpVgg SV im Sparda-Bank-Stadion die SpVgg Bayern Hof. Noch ist ja Zeit im Monat Oktober.

Würzburger Kickers II: Nirsberger, Burghard, Seifert, Schmitt, Koller, Hartleb, Lotzen, Imgrund (80. Beier), Langhans (61. Jeni), Kiakos, Häuser (85. Reinhart)

SpVgg SV Weiden: Schmidt, Wildenauer, Polom, Rupprecht, Scherm, Graf, Hegenbart (80. Heinl), Graml (71. Kießling), Reich (55. Lang), Rodler, WernerTore: 1:0 (20.) Lukas Imgrund, 2:0 (42.) Moritz Lotzen, 2:1 (52.) Benjamin Werner, 3:1/4:1 (63./78.) Pascal Jeni, 5:1 (84.) Roman Hartleb - SR: Andreas Heidt (Nürnberg) - Zuschauer: 120