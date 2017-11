Keine einfachen Aufgaben gibt es im Jahresendspurt der Bayernliga Nord für die SpVgg SV Weiden. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten SC Eltersdorf steht mit dem Rangdritten Würzburger FV der nächste Hochkaräter Gewehr bei Fuß.

Wenn die Begegnung am Samstag, 11. November, um 14 Uhr in der Sepp-Endres-Sportanlage Würzburg angepfiffen wird, kann die SpVgg SV nur überraschen. Denn das Stadion des WFV zeigte sich bisher als uneinnehmbare Festung. Acht Siege und ein Remis in neun Spielen hat das beste Heimteam der Liga als Bilanz vorzuweisen. Deswegen fühlt sich Trainer Stefan Fink in der Rolle des Außenseiters wohl: "Wir haben nichts zu verlieren und können nur Bonuspunkte sammeln. Wir müssen in der Abwehr wieder wenig zulassen. In der Offensive erhoffe ich mir ein wenig mehr Mut, Risiko und Durchschlagskraft. Wenn wir das so umsetzen, ist vielleicht etwas drin".Ähnliche Voraussetzungen also für die Wasserwerkelf wie in der Vorwoche, als mit dem SC Eltersdorf die beste Auswärtsmannschaft ihre Visitenkarte im Sparda-Bank-Stadion abgab. Bei der 0:2-Niederlage verkaufte sich die SpVgg SV ordentlich, auch wenn am Ende nichts Zählbares auf dem Punktekonto landete. "Wir müssen aus diesem Spiel lernen. Es war ein gutes Niveau, aber da ist so eine Spitzenmannschaft noch einen Tick cleverer als wir. Wir haben es gut verteidigt, aber leider zwei Fehler zu viel gemacht. Es ist kein Beinbruch, aber wir wollen unsere Schlüsse daraus ziehen", blickt Fink zurück.Eigentlich war der Würzburger FV mit dem gleichen Saisonziel wie die Max-Reger Städter in diese Spielzeit gestartet. Der Klassenerhalt und so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln, lautete die Vorgabe von Trainer Marc Reitmaier. Mit 43 Punkten wurde dieses Ziel bereits frühzeitig erreicht. Die Unterfranken mischen nun sogar in der Spitzengruppe der Bayernliga mit. Die Ausgeglichenheit des Kaders und nur punktuelle Verstärkungen des in den letzten Jahren stets im Mittelfeld angesiedelten Traditionsvereines sind die Hauptargumente des Erfolges. Aufpassen muss die Weidener Defensive vor allem auf Adrian Istrefi (8 Saisontreffer) und Cristian Alexandru Dan (12).Gute Nachrichten gibt es bei den Weidenern auf dem personellen Sektor. Die Verletzung von Thomas Wildenauer stellte sich nur als eine Bänderdehnung im Sprunggelenk heraus. Auch wenn diese einen Einsatz in Würzburg noch nicht zulässt, hofft Fink, dass "einer der leistungsstärksten und konstantesten Spieler" in der folgenden Partie gegen Ammerthal wieder mitwirken kann. Ansonsten kann, bis auf die Langzeitverletzten, das komplette Aufgebot die weite Reise nach Würzburg antreten.