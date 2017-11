Keine Überraschung im Sparda-Bank-Stadion: Die SpVgg SV Weiden verliert gegen den Favoriten SC Eltersdorf. Und dies trotz einer unterm Strich ansprechenden Leistung.

Mit 2:0 behielt der neue Tabellenzweite die Oberhand über eine Wasserwerkelf, die keineswegs enttäuschte. Am Ende machte die individuelle Klasse der Zwillinge Tobias und Bastian Herzner den Unterschied in einer ausgeglichenen Begegnung aus. So war Trainer Stefan Fink nach dem Spiel auch milde gestimmt: "Es war eine ordentliche Partie von uns. Wir haben gut gekämpft und dagegengehalten. Offensiv hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt und bei den Gegentoren auch ein Quäntchen Glück." Dass der Eltersdorfer Sieg letztlich verdient war, stellte Fink nicht in Zweifel: "Der Unterschied war nicht so groß, aber es fehlt dann doch noch ein Stück, so ein Spiel zu gewinnen."SC-Kollege Bernd Eigner freute sich über das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage: "Es war das erwartete harte Stück Arbeit. Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen. Gerade auswärts machen meine Jungs das richtig gut. Ich bin froh, dass wir den Anschluss nach vorne gehalten haben."Zuvor sahen die 238 Zuschauer eine Begegnung, in der die taktischen und kämpferischen Aspekte im Vordergrund standen. Die Gäste attackierten gerade in den ersten Minuten sehr früh und schnürten die SpVgg SV in deren Hälfte ein. Chancen zum ersten Treffer gab es aber auf der anderen Seite, weil die Schwarz-Blauen Entlastungsangriffe fuhren und die Schnittstellen der besten Defensive der Bayernliga fanden. So hatte Christoph Hegenbart, zuerst per Kopf (6.) und wenig später mit dem Fuß (11.) die besten Gelegenheiten. Zweimal war aber Gästetorwart Tugay Akbakla der Sieger.Nach einer knappen halben Stunde ließ das schnelle Tempo nach, auch weil es die SpVgg SV schaffte, sich mehr Ballbesitz zu erarbeiten. Genau in diese Phase fiel aber der Führungstreffer der Gäste. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld köpfte Andreas Graml den Ball unglücklich an den Rücken von Martin Bächer. Der zuvor von Florian Rupprecht komplett abgemeldete und lustlos agierende Torjäger Bastian Herzner stand goldrichtig und versenkte, unhaltbar für Dominik Forster, aus acht Metern zum 0:1 (36.)."Es ist wahnsinnig schade, weil wir bis dahin nichts zulassen und dann so eine Situation passiert. Aber da mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Was willst du da machen?", beschrieb Fink die Szene zum Gegentreffer. Nur kurz danach hätte Benjamin Werner für den schnellen Ausgleich sorgen können, aber wieder war Akbakla gegen dessen Rechtsschuss zur Stelle (40.).Nach dem Wechsel kam die SpVgg SV mit viel Drang nach vorne aus der Kabine. Die Heimelf brachte den SCE immer wieder in Verlegenheit, zu klaren Chancen reichte es aber nicht. Eltersdorf beschränkte sich auf die Abwehrarbeit und verließ sich vorne auf sein Brüderpaar, welches in der 63. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Tobias nahm Fahrt auf, schickte seinen Bruder Bastian, der die halbe Weidener Viererkette stehen ließ und zum 0:2 vollendete. Die Luft aus der Begegnung war jetzt sichtlich raus, weil beide Teams dem hohen Anfangstempo und dem tiefen Boden Tribut zollen mussten. Auch wenn der Wille der Max-Reger-Städter erkennbar war, fehlte es vor allem in der Endzone am nötigen Zug zum Tor.Zu allem Überfluss verletzte sich in der Schlussphase Thomas Wildenauer am Sprunggelenk und musste humpelnd in die Kabine begleitet werden. "Er ist umgeknickt. Es ist wohl etwas mit den Bändern, aber da müssen wir abwarten", sagte Fink. Es ist fraglich, ob Wildenauer zum nächsten Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim Würzburger FV wieder fit sein wird.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer (68. Lang), Bächer, Rupprecht, Scherm, Graf, Hegenbart (68. Busch), Reich, Graml, Rodler, Werner

Der Unterschied war nicht so groß, aber es fehlt dann doch noch ein Stück, so ein Spiel zu gewinnen. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

SC Eltersdorf: Akbakla, Tadic, Kind, Herzner B., Göbhardt, Stark (88. Dipanov), Herzner T., Köhler, Schwesinger (78. Grinjuks), Fuchs, Dotterweich (83. Völker)Tore: 0:1 (36.) Bastian Herzner, 0:2 (63.) Bastian Herzner - SR: Maximilian Riedel (Augsburg) - Zuschauer: 238