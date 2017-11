Die Spitzenteams der Bayernliga Nord sind für die SpVgg SV Weiden eine Nummer zu groß. Gegen den SC Eltersdorf kann die Wasserwerkelf in der Vorwoche beim 0:2 noch halbwegs mithalten. Beim Tabellendritten Würzburger FV fällt die Niederlage allerdings deftig aus.

Mit 1:5 zog die Wasserwerkelf klar den Kürzeren. Auch die Höhe der Niederlage geht für Trainer Stefan Fink in Ordnung: "Würzburg war uns klar überlegen und wir haben verdient verloren. Man hat den Unterschied recht deutlich gesehen. Ich habe immer gesagt, dass wir unsere Punkte gegen Gegner unserer Kragenweite holen müssen. Für uns war heute nichts drin." Es wurde also nichts mit den erhofften Bonuspunkten, weswegen die SpVgg SV auf Platz 13 und damit kurz vor den Relegationsrängen stehen bleibt.Dabei startete die Partie für die Oberpfälzer ordentlich. Mit Pressing wurde der Spielaufbau des Favoriten bereits im Keim erstickt und so gestaltete sich die Anfangsphase ausgeglichen. Nach dem 1:0 durch Tim Lorenz in der 15. Minute, als dieser im Strafraum sträflich frei stand, brach aber das Unheil über die SpVgg SV herein. Würzburg übernahm das Kommando und war vor allem spielerisch überlegen. Ein Doppelschlag von Dennie Michel und Benjamin Schömig (25./27.) sowie ein Treffer von Cristian Dan (43.) ließen diese Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel mit 4:0 deutlich werden. Zu allem Überfluss musste Sturmführer Benjamin Werner nach gut 30 Minuten mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. "Nach den guten ersten Minuten haben wir komplett den Faden verloren. Wir waren in den Zweikämpfen nicht mehr so präsent und dann spielt so eine Mannschaft eben ihre Klasse aus. In der ersten Halbzeit war es ein Klassenunterschied", meinte Fink.Nach dem Wechsel schaltete der WFV einen Gang zurück und so verlief der zweite Durchgang ausgeglichener. Beide Teams waren noch einmal erfolgreich. Zunächst fälschte Florian Rupprecht einen Schuss unglücklich zum 0:5 ins eigene Tor ab (76.). Nur wenig später erzielte der kurz zuvor eingewechselte Martin Polom nach einem Torwartfehler wenigstens den Ehrentreffer (80.).Der SpVgg SV Weiden bieten sich noch zwei Gelegenheiten, vor der Winterpause Punkte einzufahren. Dabei legt Fink den Fokus vor allem auf das Oberpfalzderby am kommenden Freitag: "Gegen die DJK Ammerthal müssen wir etwas holen. Wir spielen zu Hause, es ist ein Derby und Ammerthal ein Konkurrent von uns. Ich denke, das sind genügend Argumente für den Stellenwert dieses Spieles."

Würzburger FV: Koob, Lorenz (64. Drösler), Hofmann, Istrefi, Dan, Fries, Ganzinger, Schömig, Hänschke, Droszcz (69. Müller), Michel (78. Obrusnik)

SpVgg SV Weiden: Forster, Graml, Bächer, Rupprecht, Scherm, Graf, Hegenbart (76. Polom), Reich, Lang (80. Zeitler), Rodler, Werner (33. Busch)Tore: 1:0 (15.) Tim Lorenz, 2:0 (25.) Dennie Michel, 3:0 (27.) Benjamin Schömig, 4:0 (43.) Cristian Dan, 5:0 (76./Eigentor) Florian Rupprecht, 5:1 (80.) Martin Polom - SR: Roman Potemkin (Friesen) - Zuschauer: 371