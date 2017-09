Das Derby zwischen der SpVgg SV Weiden und dem FC Amberg lockt Fußballfans am Freitag ins Stadion am Wasserwerk. Für Benjamin Werner, den besten Torschützen der Gastgeber, kommt es zum Wiedersehen mit seinem vormaligen Club.

Amberg im Aufwind

Konkurrenz auf dem Eis

Auch wenn sowohl beim FC Amberg als auch bei der SpVgg SV Weiden die großen sportlichen Ambitionen kleineren Brötchen gewichen sind, steckt im Nachbarduell (Anstoß am Freitag um 19 Uhr) nach wie vor jede Menge Brisanz. "Das Derby gegen den FC Amberg hat es immer in sich. Die Spieler kennen sich, haben schon zusammengespielt - das ist und bleibt etwas Besonderes", sagt Benjamin Werner, mit sechs Toren bislang treffsicherster Weidener in der Bayernliga.Und SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann entdeckt im Duell Schwarz-Blau gegen Schwarz-Gelb ausreichend sportliche Reizpunkte für ein packendes Derby. "Wir können mit einem Erfolg unser Polster zur Abstiegsregion vergrößern. Dagegen hat Amberg die Chance, nach einem missratenen Saisonstart, den Anschluss an die Nichtsabstiegsplätze herzustellen. Beide Teams stehen vor einer richtungsweisenden Partie." Beim Blick aufs Bayernliga-Tableau erscheint die Heimmannschaft klar favorisiert. 18 Zähler nach 13 Partien macht exakt die doppelte Ausbeute gegenüber mickrigen neun Zählern auf Amberger Seite."Wenn einer unserer Akteure denkt, gegen Amberg reichen weniger als 100 Prozent, der wird am Freitag definitiv sein blaues Wunder erleben", warnt Kaufmann eindringlich vor dem Nachbarn, der zuletzt mit zwei Siegen in Erlenbach (3:2) und zu Hause gegen die DJK Ammerthal (3:1) aufhorchen ließ. "Der FC ist im Aufwind. Gerade der letzte Auftritt in Erlenbach hat unsere Sinne geschärft. Wir werden Amberg auf gar keinen Fall unterschätzen", beruhigt Werner."Fehlende Konstanz" führen sowohl Werner als auch Kaufmann als Hauptgrund an, weswegen Weiden unerklärlicherweise auf starke Auftritte etwa gegen Aschaffenburg oder Erlangen-Bruck immer wieder Aussetzer wie jüngst bei der Last-Minute-Pleite in Erlenbach folgen lässt. "Dort haben wir die erste Hälfte schlichtweg verschlafen. So etwas darf uns nicht passieren", zeigt sich der Stürmer selbstkritisch. Etwas drastischer formuliert es Kaufmann. "Du bist 15 Stunden unterwegs. Vergibst im zweiten Abschnitt vier, fünf dicke Bretter und wirst in der Nachspielzeit bitter bestraft. Das ist schon demoralisierend." Deswegen lehnt Kaufmann die Rolle als Derby-Favorit entschieden ab. "Beide Teams agieren derzeit auf Augenhöhe." Er setzt darauf, dass Trainer Stefan Fink mit seinem Team die richtigen Ansätze für den Derbysieg findet.Verlassen kann sich die SpVgg SV dagegen auf ihre Konstante im Sturm: Bei Benjamin Werner läuft es in dieser Saison vorzüglich. Schon sechs Mal netzte der Stürmer, der in der Vorsaison ausgerechnet vom FC Amberg nach vier Spielzeiten zur SpVgg SV zurückgekehrt war, ein. "Ich bin zufrieden, wie es bis jetzt läuft. Meine Spielweise ist immer mit extrem viel Laufarbeit verbunden, dadurch ergeben sich auch immer wieder Lücken für meine Mitspieler", charakterisiert sich der 31-Jährige selbst. Eine Zielmarke hat sich der Stürmer, der vergangene Serie in 25 Einsätzen zehn Mal traf, nicht gesetzt. "Ich wehre mich sicher nicht, wenn es am Ende 20 Buden sein sollten. Springen aber 'nur' 15 raus, und wir halten damit sicher die Klasse, stellt mich das genauso zufrieden."Der Bayernliga-Klassenerhalt genießt auch für Kaufmann oberste Priorität. "Wir arbeiten gerade daran, eine junge Mannschaft mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zu formen, die dauerhaft in der Bayernliga bestehen kann. Unsere Zuschauer sollen sich wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen identifizieren können."Und Sportbegeisterte haben am Freitag in der Max-Reger-Stadt die Qual der Wahl. Neben dem Oberpfalz-Derby in der Fußball-Bayernliga starten ein paar Meter entfernt auch die Blue Devils in die neue Eishockey-Saison. "Ich glaube, wer sich wirklich für Fußball interessiert, wird sich unser Derby nicht entgehen lassen. Weiden gegen Amberg - das lockt noch immer", ist sich Torjäger Werner sicher. Und Kaufmann gesteht: "Weiden ist eine Eishockey-Stadt und die Devils sind unangefochten die Nummer eins. Aber das Derby gegen Amberg hat noch immer seinen Reiz. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt, und unsere junge Mannschaft unterstützt."Was die Prognose für den Derby-Ausgang betrifft, sind sich Werner und Kaufmann einig: "Wir gewinnen 3:1", tippt der Stürmer. Auch der Weidener Sportvorstand ist zuversichtlich: "Ich fordere in den beiden direkt aufeinanderfolgenden Derby-Heimspielen gegen Amberg und Gebenbach vier Zähler. Am Freitag siegen wir 2:1."

Bild: A. Schwarzmeier