Die SpVgg SV Weiden setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf Hilfe aus dem Nachbarland. Ein tschechisches Trio verstärkt ab sofort den Kader des Fußball-Bayernligisten.

Tschechische Neuzugänge im Kurzporträt Folgende Spieler hat Bayernligist SpVgg SV Weiden bis Saisonende unter Vertrag genommen:



Ondrej Brusch: Der 29-Jährige hat bereits Erfahrungen im deutschen Fußball gesammelt. Er spielte bei den Regionalligisten Lok Leipzig und VFC Plauen, ehe er nach Österreich zum SC Zwettl (4. Liga) wechselte. Sein Vertrag lief hier zur Winterpause aus. Brusch fühlt sich auf der linken Mittelfeldseite am wohlsten.

Adam Hajek: Schnelligkeit und Athletik sind die Vorzüge des 22-Jährigen, der im Sturmzentrum und als Zehner einsetzbar ist. Zuletzt trug er das Trikot des tschechischen Drittligisten FK Kraluv Dvur. Nun will er in Deutschland Fuß fassen.

Patrik Kavalir: Eigentlich hatte die SpVgg SV mit den beiden erstgenannten Spielern ihre Personalplanungen abgeschlossen. Aber beim Testspiel am vergangenen Wochenende bei FK Viktoria Marienbad stach der 21-jährige Offensiv-Allrounder aus der Mannschaft des Gegners hervor. "Ich habe selten einen so guten Spieler gesehen", schwärmt Weidens Sportlicher Leiter Florian Schrepel. Der Student ließ sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von einem Wechsel überzeugen.

Bereits vor zwei Wochen hatten die Schwarz-Blauen die Verpflichtung von Martin Kovac (25), ein ehemaliger Jugend-Nationalspieler aus Pilsen, gemeldet. Nun legt die SpVgg SV nach und holt pünktlich zum Ende der Winter-Transferperiode zusätzlich drei weitere tschechische Spieler (siehe Kasten) ins Boot. "Wir werden auf keinen Fall unsere Philosophie, auf unsere jungen Spieler zu setzen, aus den Augen verlieren", sagte Vorstandsmitglied Rainer Fachtan bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend. "Um unsere Saisonziele aber erreichen zu können, waren wir gezwungen, den Kader sowohl in Sachen Qualität als auch Quantität zu ergänzen."Wie Fachtan sprach auch Sportliche Leiter Florian Schrepel vom "Zwang des Handelns". Mit Marco Kießling (SV Mitterteich) und Andreas Müller (SC Ettmannsdorf) haben zwei Akteure zur Winterpause den Verein verlassen, zudem schlagen die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Stefan Graf (Knorpelschaden) und Benjamin Werner (Eingriff am Knie) ins Kontor. Auch hinter Andreas Schimmerer steht verletzungsbedingt weiterhin ein Fragezeichen.Aufgrund dieser personellen Einschränkungen habe man keine andere Möglichkeit gehabt, als sich auf dem tschechischen Spielermarkt umzusehen, betonte Schrepel. "Wir waren auch an deutschen Spielern dran, aber deren Freigabe ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu bekommen." Um die Perspektive Bayernliga mittel- und langfristig beizubehalten, müsse man "kurzfristig denken", betonte Schrepel. Im Moment sei "es egal, wo neue Spieler herkommen. Wichtig ist, dass sie uns weiterhelfen."Und diesbezüglich ist Schrepel optimistisch. "Wenn alles passt, sind unsere Neuen absolute Verstärkungen. Nur mit diesem Hintergrund haben wir sie bis Saisonende verpflichtet." Da das Trio ausnahmslos seine Vorzüge im Offensivbereich hat, ist vor allem in diesem Mannschaftsteil der Konkurrenzkampf eröffnet. "Da waren wir schlecht aufgestellt", sagte Schrepel. "Es ist jetzt schon im Training zu spüren, dass ein Schub durch die Mannschaft geht."