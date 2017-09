Es geht nicht nur allein um Punkte, es geht auch um Wiedergutmachung, wenn die SpVgg SV Weiden am Freitag den FSV Erlangen-Bruck empfängt.

Wir wollen wieder genauso bissig und kompakt auftreten und uns zu Hause natürlich für die schwache Leistung gegen Bamberg rehabilitieren. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Der Anfang ist gemacht bei der SpVgg SV Weiden. Mit dem 2:1- Erfolg beim 1. FC Schweinfurt 05 II konnte die negative Serie von vier Spielen ohne Sieg beendet werden. Ob dies allerdings die Wende zum Positiven bedeutet, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, in denen es bis Ende Oktober sämtlicher Weise gegen Teams aus der unteren Hälfte der Tabelle geht.Zum Auftakt für diesen "heißen Herbst" gastiert am Freitag (19 Uhr) mit dem FSV Erlangen-Bruck der Tabellennachbar der Schützlinge von Stefan Fink im Sparda-Bank-Stadion. "Meine Mannschaft hat die Lage erkannt und war heiß auf dieses Spiel. Mit der Einstellung war ich sehr zufrieden, und so war dann der Sieg verdient," blickt der Weidener Trainer auf den zweiten Auswärtserfolg dieser Spielzeit zurück. Fink weiß aber auch, dass heute möglichst nachgelegt werden sollte: "Wir wollen wieder genauso bissig und kompakt auftreten und uns zu Hause natürlich für die schwache Leistung gegen Bamberg rehabilitieren. Wichtig wird sein, dass wir defensiv zu alter Stärke zurückfinden."In der Tat wird der Defensivarbeit der beiden Kontrahenten am Freitag eine große Bedeutung zukommen. Denn sowohl die SpVgg SV Weiden (26 Gegentore), als auch der FSV Erlangen-Bruck (27 Gegentore) weisen in dieser Kategorie mit die schlechtesten Werte der Liga auf. Positiv machte sich dabei bei den Max-Reger-Städtern die Systemumstellung auf ein verstärktes Mittelfeld und nur einen Stürmer bemerkbar. Um die Zahl der Gegentreffer nicht weiter ansteigen zu lassen, muss die Wasserwerk-Elf dazu vor allem auf Topstürmer Oliver Seybold aufpassen, der bereits elf Einschläge für sich verbuchen kann und damit zweitbester Torjäger der Bayernliga ist. Überhaupt treffen die Schwarz-Blauen auf einen formstarken Gegner. Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen, ließen die Mannen von Trainer Normann Wagner einen miserablen Saisonstart vergessen machen und rangieren mit 16 Punkten aktuell auf Rang zehn. Das Saisonziel der Mittelfranken ist nach dem Aufstieg aus der Landesliga Nordost der Klassenerhalt.Diesen strebt auch die SpVgg SV an und Fink sieht seine Mannschaft dabei auf einem guten Weg: "Wir haben in den ersten Spielen einige überraschende Punkte geholt. Klar waren die letzten Partien ein Rückschritt, aber jetzt gilt es. Die nächsten Wochen treffen wir auf Gegner auf Augenhöhe." Dazu kehrt Martin Bächer in den Kader zurück. Zum bereits länger verletzten Andreas Schimmerer gestellt sich Moritz Zeitler, der wegen Leistenproblemen ausfällt.